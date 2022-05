Entwurf für Sanktionsdurchsetzungsgesetz Bundesregierung will Oligarchen zur Offenlegung von Vermögen zwingen

Finanz- und Wirtschaftsministerium legen einen Gesetzentwurf vor, der mehr Befugnisse für Behörden bei der Durchsetzung von Sanktionen vorsieht. Doch es bleibt weiterer Regelungsbedarf.

Unter Federführung von Finanz- sowie Wirtschaftsministerium arbeitet eine Taskforce zur Sanktionsdurchsetzung. (Foto: dpa) Lindner und Habeck (r.)

Berlin Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) haben sich auf einen Gesetzentwurf verständigt, mit dem die gegen Russland verhängten Sanktionen besser durchgesetzt werden sollen. Den Entwurf haben die beiden Ministerien in die regierungsinterne Abstimmung gegeben. Er soll am Montag vom Kabinett beschlossen werden.

Ein zentraler Punkt des so genannten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes: Es werde eine straf- und bußgeldbewehrte Anzeigepflicht für sanktionierte Personen eingeführt, hieß es in Regierungskreisen. Oligarchen müssten also künftig ihr Vermögen wie Immobilien oder Luxusjachten gegenüber den deutschen Behörden offenlegen. Tun sie das nicht, drohen Bußgelder oder Strafen.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Fälle, in denen es Zweifel an den Besitzverhältnissen gab, etwa von einer Jacht, die im Hamburger Hafen lag. „Oligarchen tauchen selten mit Klarnahmen auf“, hieß es in Regierungskreisen. Es gebe komplizierte Unternehmenskonstruktionen zur Verschleierung, die an die Organisierte Kriminalität erinnern würden.