Equal Pay Day Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen bleiben groß

Am 7. März ist Equal Pay Day – theoretisch arbeiten Frauen bis zu diesem Tag umsonst, wenn sie ab dann gleich bezahlt würden.

Berlin Die Verdienstunterschiede zwischen den Geschlechtern bleiben in Deutschland groß. Gemessen an den Bruttostundenlöhnen und -gehältern verdienten Frauen im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt 18 Prozent weniger als Männer.

Der Equal Pay Day, der in diesem Jahr auf den 7. März fällt, steht symbolisch für die Entgeltlücke. Theoretisch arbeiten Frauen bis zu diesem Datum umsonst, während Männer schon seit dem 1. Januar für ihre Arbeit entlohnt werden.

Der symbolische Tag ist im Verlauf der Jahre im Kalender zwar deutlich nach vorn gerückt. Dennoch gebe es noch viel zu tun in Sachen Gleichstellung, betont die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles. „Wenn man bedenkt, dass der erste Equal Pay Day für Deutschland 2009 auf den 20. März errechnet wurde und dieses Jahr auf den 7. März fällt, dann bewegen wir uns zwar in die richtige Richtung“, sagte Nahles. „Aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns.“

Ein großer Teil der Lohnlücke lässt sich durch Faktoren wie die Qualifikation, die Berufswahl, die Branche oder Unterschiede bei der Arbeitszeit erklären. Hinzu kommt, dass in männerdominierten Wirtschaftszweigen, etwa den Industriebranchen, mehr verdient wird als in Frauendomänen wie dem Gesundheitswesen oder dem Sozial- und Erziehungsdienst.

Verdienstunterschiede haben aber auch damit zu tun, dass Frauen nach wie vor seltener in gut dotierte Führungspositionen aufsteigen als ihre männlichen Kollegen. Obwohl Frauen knapp die Hälfte der Erwerbstätigen stellten, seien nur 28 Prozent der Beschäftigten mit Aufsichts- und Führungsfunktionen weiblich, kritisiert BA-Chefin Nahles.

Bereinigte Lohnlücke liegt bei sieben Prozent

Der bereinigte Gender Pay Gap, bei dem Unterschiede bei der Qualifikation, der Berufswahl oder der Arbeitszeit herausgerechnet werden, liegt aktuell noch bei sieben Prozent. Einen Teil dieser Lücke haben Forscher auch darauf zurückgeführt, dass Männer bei Gehaltsverhandlungen offensiver auftreten als Frauen. Allerdings hat das Bundesarbeitsgericht Mitte Februar entschieden, dass Verhandlungsgeschick nicht mehr als Begründung für eine ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen herhalten darf.

Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt entsteht aber nicht nur durch unterschiedliche Verdienste, sondern hat auch mit der Erwerbsbeteiligung insgesamt zu tun. Das Statistische Bundesamt hat deshalb den neuen Indikator „Gender Gap Arbeitsmarkt“ entwickelt. Er berücksichtigt neben der Verdienstlücke pro Stunde auch Unterschiede in der bezahlten monatlichen Arbeitszeit und der Erwerbsbeteiligung von Männern und Frauen.

So arbeiten weibliche Beschäftigte fast dreimal so häufig Teilzeit wie ihre männlichen Kollegen. Frauen kamen 2022 im Schnitt auf 121 Stunden Erwerbsarbeit pro Monat, Männer auf 148 Stunden.

Wegen der hohen Teilzeitquote brachten Frauen in Deutschland im vergangenen Jahr 18 Prozent weniger Zeit für bezahlte Arbeit auf als Männer. Ab dem Alter von 30,5 Jahren – dem Alter, in dem Frauen durchschnittlich Mutter werden – steigt dieser Abstand nahezu stetig an.

Zudem arbeiten insgesamt mehr Männer, die im erwerbsfähigen Alter sind. Im Jahr 2021 gingen 72,1 Prozent aller Frauen einer bezahlten Arbeit nach, bei den Männern waren es 79,4 Prozent. Aus diesen beiden Indikatoren und dem Gender Pay Gap errechnet das Statistische Bundesamt einen „Gender Gap Arbeitsmarkt“ von aktuell 39 Prozent.

Basierend auf den jüngsten verfügbaren Vergleichszahlen von 2018 war die Verdienstungleichheit beim Blick auf Stundenlöhne, Arbeitszeit und Erwerbsbeteiligung nur in Österreich, den Niederlanden und Italien noch ausgeprägter als hierzulande.

Stundenlöhne allein sind nicht entscheidend

Dass unterschiedliche Stundenlöhne nicht allein maßgeblich sind, zeigt das Beispiel Italien. Dort lag der Gender Pay Gap 2018 nur bei fünf Prozent im Vergleich zu 20 Prozent in Deutschland. Weil aber Frauen im Vergleich zu Männern in Italien deutlich seltener erwerbstätig sind als hierzulande, lag der Gender Gap Arbeitsmarkt mit 43 Prozent einen Prozentpunkt höher als in Deutschland.

Ansätze, die Verdienstlücke weiter zu schließen, gibt es viele. Forscher des Instituts WSI der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung schlagen ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft vor, das Unternehmen verpflichtet, Gleichstellungsstrategien zu entwickeln.

Die frauenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Nicole Bauer, verweist zudem darauf, dass Frauen täglich im Durchschnitt 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit in der Familie verwenden als Männer. „In einem Land, in dem Frauen 80 Prozent der familiären Care-Arbeit übernehmen, müssen wir dafür sorgen, dass Frauen Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren können“, fordert Bauer. Nötig seien flexiblere Arbeitszeitmodelle, höhere Qualität in der Kinderbetreuung und eine bessere Ganztagsbetreuung.

Bauers SPD-Kollegin Leni Breymaier verwies auf das Entgelttransparenzgesetz, das geschlechtsspezifische Lohnunterschiede aufdecken soll. Man werde das Gesetz so erweitern, dass Beschäftigte ihr Recht auf Lohngleichheit nicht mehr allein geltend machen müssen, sondern sich auf Verbände stützen können, kündigt sie an.

