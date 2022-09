Erderwärmung Anwälte und NGOs drohen Regierungen mit massenhaften Klagen für stärkeren Klimaschutz

Gruppen von Klimaanwälten und Aktivisten wollen den Kampf gegen die globale Erwärmung notfalls einklagen. Hintergrund ist, dass viele Industrienationen ihrer Selbstverpflichtung nicht nachkommen.

Anwälte und NGOs betonen jetzt, bereits mehr als 80 Klimaklagen auf der ganzen Welt eingereicht zu haben, um Regierungen zu mehr Klimaschutz zu bewegen – „von den Niederlanden bis Nepal, von Kanada bis Kolumbien, von Belgien bis Brasilien, von Norwegen bis Neuseeland, von Südafrika bis Südkorea“. (Foto: dpa) Qualmende Kühltürme eines Kraftwerks

Berlin Erstmals haben sich Anwälte und zahlreiche Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zusammengeschlossen, um Staaten zu mehr Klimaschutz zu zwingen. „Klimamaßnahmen sind rechtliche Pflicht“, heißt es in einem offenen Brief der mehr als 20 NGOs, der dem Handelsblatt vorliegt. „Nach jahrzehntelangen leeren Versprechungen ist es an der Zeit, wirklich zu handeln und Verantwortung zu übernehmen.“

Extreme Wetterereignisse hätten allein in diesem Jahr auf allen Kontinenten verheerende Schäden angerichtet, heißt es mahnend. Das Zeitfenster, um eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern, schließe sich.

Die Anwälte und Aktivisten fordern, die Treibhausgasemissionen drastisch zu senken, um die globale Durchschnittstemperatur auf eine Erhöhung um 1,5 Grad Celsius im vorindustriellen Vergleich begrenzen zu können. Der Brief wurde in Deutschland von den Organisationen Germanwatch und Protect The Planet unterzeichnet und beruht auf einem Impuls des Climate Litigation Network der Urgenda-Stiftung.