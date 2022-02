Erdgas Falls Nord Stream 2 scheitert: Behörden verlangen Konzept für Rückbau

Nord Stream 2 könnte nie in Betrieb gehen. In diesem Fall müssten die Betreiber ein Konzept für den Umgang mit dem Stahlschrott am Meeresgrund vorlegen.

Pflicht zum Rückbau. (Foto: Reuters) Röhren für den Nord-Stream-2-Bau Berlin Falls die Ostseepipeline Nord Stream 2 dauerhaft nicht in Betrieb genommen würde, müssten die Betreiber einen Plan für den Umgang mit den Stahlrohren am Meeresgrund entwickeln. Diese Regelung ist nach Auskunft des Wirtschaftsministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern Bestandteil der Nebenbestimmungen zur Pipelinegenehmigung. Laut des mecklenburg-vorpommerischen Ministeriums heißt es in den Nebenbestimmungen zur Pipeline: „Bei absehbarer endgültiger Außerbetriebnahme ist durch den Vorhabensträger ein Konzept für den Umgang mit der Pipeline nach Außerbetriebnahme zu erarbeiten, das umweltfachliche, technische und rechtliche Aspekte betrachtet." Dieses Konzept ist den Angaben zufolge „der zuständigen Behörde zur abschließenden Entscheidung zu übergeben". Die Zukunft der umstrittenen Pipeline ist ungewisser denn je. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte am Mittwochabend in Washington: „Nord Stream 2 ist vom Tisch." Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft verhängt. Am Dienstag hatte bereits Bundeskanzler Olaf Scholz entschieden, das bei der Bundesnetzagentur laufende Zertifizierungsverfahren für die Pipeline zu stoppen. Eine Inbetriebnahme ist damit vorerst unwahrscheinlich.

Die Pipeline ist fertiggestellt, beide Rohrleitungen des Doppelstrangs sind mit Erdgas befüllt. Nord Stream 2 besteht aus rund 200.000 Stahlrohren, die jeweils zwölf Meter lang und 24 Tonnen schwer sind. Betrieb theoretisch denkbar Rein theoretisch wäre eine Inbetriebnahme auch ohne Zertifizierung durch die Netzagentur denkbar. Sie würde zwar einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen, dieser Verstoß könnte allerdings lediglich mit einem einmaligen Bußgeld von bis zu einer Million Euro geahndet werden. Im Vergleich zu den geschätzten Kosten für den Bau der Pipeline in Höhe von über zehn Milliarden Euro würde der Betrag nicht ins Gewicht fallen. Was die Nebenbestimmung bedeutet, die die Nord Stream 2 AG dazu verpflichtet, ein Konzept für den Umgang mit der Pipeline nach Außerbetriebnahme zu erarbeiten, blieb zunächst unklar. Eine Pflicht zur Demontage lasse sich daraus nach erster Abschätzung jedenfalls nicht ableiten, sagte ein Verwaltungsrechtler, der nicht zitiert werden wollte. Mehr: USA verhängen Sanktionen gegen Nord Stream 2 AG