Erneuerbare Energie Bei Defiziten in der Windkraft: Länder sollen sich gegenseitig helfen

Mit einem neuen Flächenziel für Windräder setzt die Bundesregierung die Länder stärker unter Druck. Doch es soll eine Ausweichmöglichkeit geben.

Künftig müssen die Länder im Schnitt 2 Prozent ihrer Flächen für Windkraft bereitstellen. Gelingt das nicht, soll es einen Ausgleich zwischen den Ländern geben. (Foto: dpa) Windräder in NRW

Berlin Beim Windenergieausbau hinterherhinkende Bundesländer sollen sich künftig freikaufen können. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte am Mittwoch in Berlin, wie dies genau geschehe, liege in der Verantwortung der Länder. Wahrscheinlich werde es eine Kompensation über Geld geben. Die Bundesländer müssten untereinander dazu Verträge schließen.

Die Bundesländer sollen bis Ende 2032 im Schnitt zwei Prozent der Flächen für Windanlagen bereitstellen. Gelingt ihnen das nicht, können sie mit anderen Ländern, die ihre Ziele übererfüllen, einen Ausgleich herbeiführen. Windstärkere Länder dürften 2,2 Prozent erreichen, andere eher 1,8 Prozent. Für Stadtstaaten seien 0,5 Prozent vorgesehen.

Habeck ergänzte, die Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Inbetriebnahme von Windrädern müssten deutlich beschleunigt werden, auf etwa zwei bis drei Jahre. Das wäre mindestens eine Halbierung. Digitalere Verfahren und mehr Personal sollten helfen, das Ziel zu erreichen.

