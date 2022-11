80 Prozent Erneuerbare in acht Jahren: Fünf Gründe, warum die Energiewende nicht klappt

Premium Erneuerbare Energien in Deutschland

Die Ampelkoalition will den Ausbau der Erneuerbaren Energien kräftig beschleunigen. Doch in der Realität tut sich wenig, die Ziele sind in weiter Ferne. Das sind die Gründe.

21.11.2022 - 15:50 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen