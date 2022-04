Erneuerbare Energien Ökonomen zu Habecks Erneuerbaren-Plan: Der Blick auf Europa kommt zu kurz

Berlin Dass die Herausforderungen im neuen Amt nicht klein sein würden, wusste der Bundesminister für Wirtschaft und Klima schon bei Amtsantritt. Als „Aufgabe des Jahrzehnts“ bezeichnete Grünen-Politiker Robert Habeck den notwendigen klimagerechten Umbau der Wirtschaft. Er konnte nicht wissen, dass sich nur wenig später die Herausforderungen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine potenzieren würden.

Am Mittwoch präsentierte Habeck fristgerecht seinen Plan zum Ausbau der erneuerbaren Energien, was auch Ökonomen Respekt abnötigt: „Das Ministerium legt ein beeindruckendes Tempo vor, um die Herausforderungen der Energiewende anzugehen“, sagte Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat für Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, am Donnerstag. „Und das vor dem Hintergrund, dass aktuell viele andere Handlungsfelder mit großer Dringlichkeit das Ministerium beschäftigen dürften, allen voran der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.“

Ottmar Edenhofer, Klimaökonom und Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), sprach von einem „wichtigen Paket“, mit dem der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangehen könnte.

In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt sprachen sich Grimm und Edenhofer zusammen mit Andreas Löschel, Professor für Umwelt-/Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum, für eine Prüfung der Finanzierung der erneuerbaren Energien und eine Anpassung des Fördersystems aus. „Jetzt kommt es darauf an, Marktmechanismen nicht außer Kraft zu setzen“, so die Ökonomen.

Sowohl Grimm als auch Edenhofer vermissen im Osterpaket die europäische Perspektive. „Der Krieg zwingt uns, unsere Potenziale in Deutschland zu heben, aber auch in Europa“, sagte Grimm. Deutschland müsse verstärkt die Kooperation der europäischen Nachbarländer beim Ausbau der erneuerbaren Energien suchen, sagte sie weiter. „Hier würde man sich wünschen, dass das ambitioniert vorangetrieben wird.“

In Europa gebe es „hervorragende Standorte“ für die Erzeugung erneuerbarer Energien und perspektivisch auch für die Erzeugung von grünem Wasserstoff, so die Wirtschaftsweise. Es sei darum unabdingbar, über die nationale Ebene hinauszudenken.

1,5-Grad-Ziel in Gefahr

Edenhofer mahnte, beim Ausbau der Erneuerbaren nicht lockerzulassen: „Wir haben in dieser Woche nicht nur das Osterpaket auf den Tisch bekommen, sondern auch den Bericht des Weltklimarats.“ Dieser mache klar: Die weltweit laufenden und in Bau befindlichen Kohlekraftwerke emittierten über ihre Lebensdauer hinweg so viel klimaschädliches CO2, dass ohne Gegenmaßnahmen die Tür zum 1,5-Grad-Ziel unwiderruflich zugeschlagen werde.

Das habe auch für die europäische Ebene fundamentale Auswirkungen, so Edenhofer. Dadurch dass der Gaspreis derzeit schneller steige als der Kohlepreis, sei in Europa der Anreiz gegeben, verstärkt auf Kohlekraftwerke zu setzen. Solange Europa allerdings nicht an der erlaubten Emissionsobergrenze rüttele, würden die Emissionen trotz einer größeren Nutzung von Kohlekraftwerken nicht steigen.

Deutschland müsse verstärkt die Kooperation der europäischen Nachbarländer beim Ausbau der erneuerbaren Energien suchen, finden Ottmar Edenhofer und Veronika Grimm.

Die größere Herausforderung sieht Edenhofer deswegen darin, in Europa schnell einen Emissionshandel für Verkehr und Wärme zu etablieren. „Das ist der Pfad, um die Abhängigkeit von Öl und Gas zu reduzieren.“

Als Alternative zu einem Importstopp für Öl und Gas aus Russland brachte Edenhofer erneut eine Steuer auf russische Energieimporte ins Spiel. Im Sinne einer möglichst wirksamen Durchsetzung sollte sich Europa gemeinsam darauf einigen. Einnahmen aus der Besteuerung könnten zumindest teilweise in einen Treuhandfonds eingezahlt werden, der dann später für den Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung stünde.

Auch der Import von Gas könnte besteuert werden. Allerdings habe Öl eine wesentlich höhere Bedeutung für den russischen Staatshaushalt als Gas.

Entlastung für einkommensschwache Haushalte

Sowohl Grimm als auch Edenhofer sprachen sich angesichts der steigenden Energiepreise dafür aus, vor allem einkommensschwachen Haushalten zur Seite zu stehen. Die bisherigen Entlastungspakte reichten nicht aus.

Zudem empfehlen die Ökonomen einen neuen Blick auf die Industrie. Gerade in Bereichen, wo der Energieträger Gas als Brückentechnologie auf dem Weg zu klimaneutralem grünem Wasserstoff dienen sollte, seien die Transformationspfade noch einmal zu überdenken und anzupassen. „Das wird jetzt schwieriger, und darauf braucht man Antworten“, sagte die Wirtschaftsweise Grimm. Das Osterpaket habe diese Fragen noch nicht beantworten können, sagte sie weiter.

