Erneuerbare Energien Strom vom Kartoffelacker: Energiebranche sieht hohes Potenzial bei Agri-PV

Die parallele Nutzung von Land für die Strom- und die Agrarproduktion kann Konkurrenz um Flächen reduzieren. Die Energie- und Wasserwirtschaft sieht große Chancen, Landwirte fürchten Nachteile.

Wenn nur vier Prozent der Ackerfläche hierzulande mit aufgeständerter Agri-PV genutzt wird, könnte der aktuelle Strombedarf Deutschlands gedeckt werden. (Foto: imago images/Arnulf Hettrich) Solaranlage auf Kuhweide in Baden-Württemberg

Berlin Multifunktionale Sonnensegel, Photovoltaikanlagen, aufgeständert in sechs Meter Höhe oder vertikal installiert neben grasenden Kühen und Schafen: In der zeitgleichen Nutzung von Flächen für die Landwirtschaft und die Solarstromproduktion sieht die Energiebranche hohes Potenzial. Die Ziele für den Ausbau der Photovoltaik ließen sich nur erreichen, „wenn wir die gesamte Vielfalt der Photovoltaik-Segmente in den Blick nehmen und deren Ausbau ambitioniert vorantreiben“, sagte Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), dem Handelsblatt.

Der Photovoltaik-Ausbau auf Freiflächen sei schnell und effizient umsetzbar. „Ergänzend dazu sollte auch das Potenzial der Agri-PV gehoben werden.“

Von Agri-PV ist die Rede, wenn Flächen sowohl landwirtschaftlich als auch mit Photovoltaik-Anlagen für die Stromproduktion genutzt werden. Andreae sagte, Agri-PV könne einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten, weil sie die Konkurrenz zwischen landwirtschaftlicher und energiewirtschaftlicher Nutzung überwinde und Synergien zwischen dem Erneuerbare-Energien-Ausbau und der Landwirtschaft ermögliche.