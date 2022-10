Inflation außer Kontrolle, Rekord-Schuldenstände, Notenbanken in Panik – und eine ratlose Politik. Die Rückkehr des Zinses leitet eine neue wirtschafts- und finanzpolitische Ära ein.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde (links) und Fed-Chef Jerome Powell: Die Zeiten kaum messbarer Inflationsraten und niedriger Kapitalmarktzinsen sind vorbei. (Foto: Reuters (2), Getty) Notenbanken

Prolog

Ein Essay ist, wie der Name schon sagt, ein Versuch. In diesem Fall der Versuch, die irritierenden und teils grotesken Ereignisse der vergangenen Monate in einem Gedankengebäude unterzubringen, Muster zu erkennen, Zusammenhänge herzustellen. Solche, die vielleicht auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Im Idealfall lässt sich daraus eine Erkenntnis gewinnen. Aber auch schon, die richtigen Fragen zu stellen, ist ein Wert an sich.

Die Wucht der Ereignisse jedenfalls ist erstaunlich. Ein paar Beispiele: Da ist eine britische Premierministerin, die nach nur 45 Tagen gedemütigt wieder abtreten muss, weil die Finanzmärkte ihre bewusst geplanten Schuldenexzesse nicht tolerierte. Abstürzendes Pfund, hyperventilierende Kreditmärkte – und zwar mit einer Dynamik, wie sie sonst nur Schwellenländer in finstersten Zeiten erleben.

