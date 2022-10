EU-Gipfel in Prag Egotrip oder kluger Kurs? Scholz verteidigt „Doppel-Wumms“ gegen Kritik der EU-Partner

Die Europäer streiten über einen europäischen Gaspreisdeckel, Deutschland steht in der Kritik. Um die Preise zu senken, stehen vier Optionen zur Diskussion.

Der Bundeskanzler traf mit dem französischen Präsidenten und dem niederländischen Ministerpräsidenten ein, doch bei der Gasfrage knirscht es. (Foto: ddp/CTK) Olaf Scholz, Mark Rutte, Emmanuel Macron

Prag Olaf Scholz hat Kritik der EU-Partner am deutschen 200-Milliarden-Euro-Entlastungspaket zurückgewiesen. Beim informellen EU-Gipfel in Prag betonte der Kanzler am Freitag, dass es sich bei dem Paket nicht um eine deutsche Besonderheit handele. „Solche Programme sind auch anderswo geplant und bereits umgesetzt“, sagte der SPD-Politiker. Verglichen mit der Wirtschaftsleistung liege das deutsche Programm „im Mittelfeld“.

Scholz sagte, er habe „Missverständnisse“ ausräumen können. „Ich glaube, dass niemand was dagegen hat, dass wir das machen.“ Die öffentlichen Äußerungen der Kollegen seien oft „pointierter“ als das, was er im direkten Gespräch höre.

Mehrere EU-Regierungschefs hatten geklagt, dass die Gaspreisbremse deutschen Unternehmen einen unfairen Vorteil verschaffe und den Wettbewerb verzerre. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warf Berlin „Egoismus“ und die „Zerstörung des Binnenmarkts“ vor. EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton kündigte eine wettbewerbsrechtliche Prüfung des deutschen Pakets an.

Anfang der Woche hatten die Euro-Finanzminister bereits vor der Fragmentierung der Euro-Zone gewarnt, wenn finanzstarke und -schwache Länder ihre Maßnahmen nicht besser koordinierten.

