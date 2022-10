EU-Gipfel „Rund tausend Milliarden in verschiedenen Töpfen“: So will die EU die Energiekrise bewältigen

Die Kommission soll „gemeinsame Lösungen“ prüfen, um Bürger und Unternehmen angesichts hoher Energiepreise zu entlasten. Drei Geldquellen sind denkbar, eine ist neu.

Die EU-Kommission (hier Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Mario Draghi, Olaf Scholz und Mette Frederiksen) soll "gemeinsame europäische Lösungen" prüfen. (Foto: dpa) EU-Gipfel in Brüssel

Brüssel Es war eine der brisantesten Fragen in der langen Nacht des EU-Gipfels: Brauchen die Europäer einen neuen EU-Fonds, um den Kampf gegen die hohen Energiepreise zu finanzieren? In den frühen Morgenstunden einigten sich die 27 Regierungschefs am Freitag auf Drängen des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi auf einen Arbeitsauftrag an die EU-Kommission, „gemeinsame europäische Lösungen“ zu prüfen.

Die vage Formulierung lässt alle Möglichkeiten offen. Bundeskanzler Olaf Scholz und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte betonten, dass es ja schon mehrere Milliardentöpfe auf EU-Ebene gebe. Einigen ihrer Kollegen aus Südeuropa reicht dies nicht aus, sie fordern zusätzliche Hilfen für finanzschwache Länder.

In der Debatte geht es um drei Finanzierungsquellen: