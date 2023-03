EU-Gipfel Scholz will sich aus Streit um Verbrenner und E-Fuels raushalten

Viele Regierungschefs der EU setzen auf eine Einigung im Verbrenner-Streit während des laufenden EU-Gipfels. Nur der deutsche Kanzler nicht.

Im Gegensatz zu den anderen EU-Staats- und Regierungschefs hält sich Scholz bewusst aus dem Verbrenner-Streit heraus. (Foto: AP) Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Brüssel

Brüssel Bundeskanzler Olaf Scholz will sich offenbar nicht in den Verbrenner-Streit einmischen. Zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel äußerte er sich maximal distanziert: „Wenn ich die Gespräche zwischen der Kommission und der Bundesregierung richtig verstehe, was den zuständigen Kommissar und den zuständigen Minister betrifft, ist das alles auf gutem Weg“, sagte Scholz.

Gemeint sind der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), deren Büros derzeit die Details aushandeln, wie nach 2035 Autos mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden sollen. Dabei soll das Gesetz nicht angetastet werden, das zum Ziel hatte, dass die letzten Diesel- und Benzin-Pkw 2034 verkauft werden.

Mehrere Seiten erhöhen derzeit den Druck auf Scholz, die Sache zu klären. So sagte Lettlands Premierminister Krisjanis Karins, die gesamte Architektur der europäischen Entscheidungsfindung würde auseinanderfallen, wenn sich alle so verhielten wie Deutschland.