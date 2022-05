EU-Pläne Wie ein Deckel für den Gaspreis der deutschen Industrie schaden würde

Die Versorgung könnte in Deutschland bei einem Gaspreisdeckel schneller zusammenbrechen als in anderen Ländern.

Brüssel Deutsche Ökonomen warnen vor einem unkontrollierten Zusammenbruch des Gasmarktes für den Fall, dass die EU Höchstpreise vorgibt. Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), fürchtet, der ökonomische Schaden eines Stopps russischer Lieferungen werde „um ein Vielfaches höher sein“, wenn Preismechanismen nicht mehr wirken. „Eine Deckelung des Gaspreises kann nur Ultima Ratio sein“, sagte er.

Auch Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) befürchtet schädliche Effekte: „Nicht Preise müssen gedeckelt werden, sondern die Kosten. Steuergeld für Putin-Energie ist keine gute Idee“, sagte sie. Ein Gaspreisdeckel würde den Anreiz mindern, Gas zu sparen, „was in der jetzigen Zeit der völlig falsche Ansatz ist“.

Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch ihre Überlegungen zu Eingriffen in den Strom- und Gasmarkt vorstellen. In bereits kursierenden Entwürfen dazu wird erstmals durchgespielt, welche Effekte ein Gaspreisdeckel hätte. Ein solcher Deckel könnte laut Kommission notwendig sein, wenn Russland kein Gas mehr liefert, damit die Preise weiter tragbar bleiben.

Die nächsten Zahlungen für russisches Gas stehen Ende des Monats an. Der Kreml will, dass die Abnehmer dazu Rubel-Konten bei der Gazprombank einrichten. Da sich die Unternehmen aus Polen und Bulgarien dem im April verweigerten, stellte Gazprom die Lieferungen an diese Länder ein. Das könnte nun auch anderen Ländern drohen.

Was dann? Zwei Szenarien sind denkbar: Entweder könnten die Staaten die Verteilung des Gases selbst übernehmen, der freie Handel mit Gas würde also ausgesetzt. Oder der Markt bleibt so weit wie möglich erhalten, auch wenn die Preise auf noch höhere Werte klettern.

Frühe Notfallpläne gefordert

Marc Oliver Bettzüge von der Universität Köln erwartet, dass die Staaten den freien Handel aussetzen werden. „Wichtig ist dann, wie das koordiniert wird“, sagte Bettzüge. „Der Preis hätte dann vor allem die Funktion einer Verrechnungseinheit.“ Er wird also gezahlt, bildet sich aber nicht mehr am Markt und zeigt darum keine Knappheiten mehr an. Es sei richtig, dass dieser Preis in einem solchen Fall staatlich festgelegt wird. Die Pläne dafür sollten möglichst bald beschlossen werden: „Je früher die Notfallpläne vorliegen, desto besser“, sagte er.

So bewertet es offenbar derzeit auch die EU-Kommission. Für Deutschland und die heimische Industrie könnte das aber negative Folgen haben.

Andreas Löschel von der Universität Bochum ist alarmiert: „Gerade angesichts der Gefahr eines Lieferstopps brauchen wir die Preissignale.“ Nur die derzeit sehr hohen Preise für Strom und Gas könnten sicherstellen, dass Gas und andere Flexibilitätstechnologien so effizient wie möglich genutzt werden. Dies schütze am besten vor einer Mangelsituation, weil so schon heute Energie eingespart wird. „Wenn einige europäische Länder einen Preisdeckel einführen, konterkariert das die Sparanstrengungen in anderen Ländern“, sagte Löschel.

Getrieben wird die Diskussion vor allem von den heutigen Preisen. Einige EU-Staaten setzen darauf, dass die Preise sofort sinken, sobald ein möglicher Preisdeckel für die Zukunft angekündigt wird, wie Georg Zachmann vom Brüsseler Institut Bruegel erklärt: „Der Vorschlag der Kommission zielt darauf ab, den Markt zu beruhigen und damit die aktuellen Gas- und Strompreise zu senken.“

Sinkende Preise würden auch deutschen Verbrauchern und Unternehmen helfen. Wenn es aber tatsächlich zu einem Lieferstopp und zu einer EU-weit regulierten Gas-Zuteilung kommt, hätte Deutschland wohl ein Problem. Hier kommt bisher besonders viel Gas aus Russland an, entsprechend groß wäre das Problem einer Lieferunterbrechung. Außerdem sind die Gasspeicher weniger gefüllt als in anderen Ländern.

Zwar gibt es einen Solidaritätsmechanismus innerhalb der EU, der für den Fall gedacht ist, dass ein einzelnes Land Probleme bei der Gasversorgung bekommt. Wenn viele Länder auf einmal unterversorgt sind, würde er aber kaum helfen.

Der Zusammenhalt in der EU würde auf eine harte Probe gestellt. Die schlechteste Ausgangslage hätten die Länder, die unzureichend an alternative Gaslieferanten angeschlossen sind, also zum Beispiel Deutschland und Österreich.

Solange sich die Preise frei bilden können, hat Deutschland mit seiner hohen Finanzkraft einen Vorteil. Wenn die Preise staatlich festgesetzt werden, fällt dieser Vorteil weg. Deutschland müsste sich auf die Solidarität der EU-Partner verlassen.

Bruegel-Experte Zachmann sieht das kritisch. Bei einem Preiscap bestehe die Gefahr, dass Gasflüsse zwischen den Ländern zum Erliegen kommen. „Warum sollte man Gas an Nachbarländer zu niedrigen Preisen abgeben, wenn die eigene Industrie mit diesem Gas Arbeitskräfte und Wertschöpfung erhalten kann?“

