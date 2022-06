 EU-Ratstreffen: Medizinprodukte-Hersteller warnen vor Engpässen wegen EU-Verordnung

Kliniken und die Industrie schlagen Alarm. Sie sorgen sich darum, dass lebenswichtige Technik bald nicht mehr verfügbar sein könnte. Die EU-Kommission dagegen beschwichtigt.

Auch Kliniken in Deutschland könnten von den Engpässen bei den Medizinprodukten betroffen sein. (Foto: dpa) Beschäftigte einer Universitätsklinik

Berlin, Brüssel Die Warnungen der deutschen Medizintechnik-Unternehmen sind mittlerweile auch in Brüssel unüberhörbar. Die Branche spricht seit Monaten von Engpässen oder gar dem Aus zahlreicher lebensnotwendiger Medizinprodukte, die in Kliniken und Arztpraxen gebraucht werden. Im schlimmsten Fall müssten Operationen abgesagt werden, heißt es.

Vor wenigen Tagen baten zahlreiche Interessenverbände in einem Brandbrief an die Europäische Kommission deswegen darum, die sogenannte Medical Device Regulation (MDR) nachzubessern. Das neu geregelte Zulassungsverfahren für Medizinprodukte sei zu aufwendig und habe die Bedingungen massiv verschlechtert, so die Kritik.

Der Unmut steht auch am Dienstag auf der Agenda des EU-Ratstreffens zum Thema Gesundheit in Luxemburg. Für Deutschland nimmt Thomas Steffen teil, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium unter Karl Lauterbach (SPD). Gemeinsam mit der Wirtschaft wird an einer Liste von Maßnahmen gearbeitet, mit denen die Versorgung gesichert werden kann.