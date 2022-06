Europäische Klimapläne DOPPLER, richtige ID: 28460956

Berlin Es ist dieser Vorschlag für einen Paragraf 9a, der Einigkeit in der deutschen Regierung herstellen sollte und nun doch weiter für Riesenkrach unter den Ampel-Koalitionären sorgt: Krach um die Frage, ob in der Europäischen Union nach 2035 noch Autos mir Verbrennungsmotoren zugelassen werden können und welche Rolle dabei aus Ökoenergien erzeugte synthetische Kraftstoffe dabei spielen.

Seit nunmehr einer Woche streitet Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Lemke pocht auf den Koalitionsvertrag und die Verhandlungslinie für die Gespräche auf europäischer Ebene, wonach Deutschland die Klimapläne der EU-Kommission unterstützt und damit auch das Verbrenner-Aus. An diesem Dienstag tagen die Umweltminister, um nach der EU-Kommission und dem Europäischen Parlament zuzustimmen.

Lindner indes pocht darauf, dass ohne eine Perspektive für den Verbrennungsmotor Deutschland aus Autoland Nummer Eins nicht zustimmen werde. Tagelang ging es hin und her. Am Rande des Koalitionsausschusses verständigten sich Lemke, Lindner sowie Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Kanzler Olaf Scholz (SPD) darauf, auf die EU-Kommission einzuwirken, eine Perspektive für die sogenannten E-Fuels zu schaffen.

Nach langen Verhandlungen kam ein Paragraf 9a heraus

Heraus gekommen ist Anfang der Woche der deutsche Vorschlag für jenen Paragraf 9a, der nun in die zur Abstimmung stehenden Verordnung für die CO2-Emissionsnormen für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge eingefügt werden soll. Demnach soll die „EU-Kommission einen Vorschlag für die Zulassung von Fahrzeugen nach 2035 vorlegen, die ausschließlich mit CO2-neutralen Kraftstoffen außerhalb des Geltungsbereichs der Fuhrparknormen betrieben werden“.

Für die Umweltministerin ist das ein Sieg, manch einer redet sogar davon, dass der Finanzminister wie ein Bettvorleger gelandet sei. „Ab 2035 dürfen nur noch Fahrzeuge zugelassen werden, die kein CO2 ausstoßen“, jubilierte Lemke vor den Verhandlungen in Brüssel. „Außerhalb des Systems der Flottengrenzwerte können Fahrzeuge mit E-Fuels zugelassen werden. So steht es auch im Koalitionsvertrag, und dies war seither immer die Linie dieser Bundesregierung.“ Deutschland erweise sich als verlässlicher Partner in der EU. „Unser Wort gilt, darauf sollen sich die EU-Mitglieder auch in Zukunft verlassen können.“ Außerhalb, das heißt für sie allenfalls Sonderfahrzeuge, wie etwa Feuerwehrfahrzeuge oder Bagger, für die es noch keine alternativen Kraftstoffe gibt. Auf gar keinen Fall aber neue, normale Autos.

In der FDP wird diese Haltung indes ganz und gar nicht geteilt. In Regierungskreisen hieß es: „Es wird kein Verbrennerverbot geben.“ Finanzminister Lindner erklärte via Deutsche Presseagentur: „Die FDP hat dem Abstimmungsverhalten der Bundesregierung nicht zugestimmt.“

Verkehrsminister Wissing will „einsteigen, nicht „austeigen“

Die FDP pocht darauf, dass auch Autos mit E-Fuels nach 2035 weiterbetrieben werden können. „Davon sind auch die Neuzulassungen von normalen Autos umfasst, nicht nur Sonderfahrzeuge“, hieß es in Regierungskreisen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte bereits vergangene Woche darauf verwiesen, dass es das Eine sei, sich auf Ausstiegsszenarien zu konzentrieren. „Aber, das löst nicht die Frage: Wie geht es weiter? Einen Verbrennungsmotor zu einem Stichtag zu verbieten, beantwortet ja noch nicht die Frage: Wie sind denn die Menschen am Folgetag mobil?“ Deswegen sei es viel wichtiger, sich mit der „Einstiegsfrage“ zu beschäftigten. Die Energiewende zeige, wohin es führe, wenn man nur aussteige. „Wir haben schon mal den Fehler gemacht“, warnte Wissing und plädierte für Verbrennungsmotoren auch über 2035 hinaus, klimaneutral versteht sich.

Nun bleiben Grüne und FDP auch am entscheidenden Abstimmungstag in Brüssel ohne einheitliche Haltung. Damit droht sich Deutschland an diesem Dienstag im Umweltrat zu blamieren – oder aber eine veritable Regierungskrise zu produzieren, sollte Lemke dem Verbrenner-Aus ohne die FDP zustimmen. Normalerweise müsste sie sich bei Uneinigkeit enthalten.

