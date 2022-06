Europäische Klimapläne „Historischer Schritt“: Grüne und FDP begrüßen das Verbrenner-Aus ab 2035

Die Ampelpartner geben sich nach dem Beschluss der Umwelt- und Energieminister versöhnlich. Der Koalitionsfrieden soll gewahrt bleiben.

Die Bundesregierung hat sich auf eine gemeinsame Position zum Verbrenner-Aus für Neuwagen ab 2035 verständigt. (Foto: imago images/photothek) Verkehr zur Rushhour in Berlin

Berlin Am Tag danach geben sich alle zufrieden. Kein Wort davon, dass der Konflikt vor allem zwischen Grünen und FDP um das Aus des Verbrennungsmotors zu einem ernsthaften Streit in der Koalition hätte führen können.

„Wir begrüßen den Beschluss der Umwelt- und Energieminister“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge dem Handelsblatt. „Das ist ein historischer Schritt raus aus dem Benzin und Diesel und rein in den klimaneutralen Antrieb.“

Nach heftigen Diskussionen hatte die Bunderegierung sich in der Nacht zum Mittwoch auf eine gemeinsame Position zum Verbrenner-Aus für Neuwagen ab 2035 verständigt. So sollen auch Verbrennerautos in Europa neu zugelassen werden können, wenn sie CO2-frei mit sogenannten E-Fuels, also mithilfe von Strom hergestellten synthetischen Kraftstoffen betrieben werden.

Das sieht nun auch der Kompromiss auf EU-Ebene vor. Der nun beschlossene Gesetzentwurf enthält dazu allerdings noch keine Regelung, sondern nur die Aufforderung an die EU-Kommission, einen Vorschlag zu machen.

