Europäische Klimapläne Koalition einigt sich auf gemeinsame Position zum Verbrenner-Aus

Berlin, Luxemburg Die Bundesregierung hat sich während der Verhandlungen auf EU-Ebene auf eine gemeinsame Position zum möglichen Aus für neue Verbrenner-Autos ab 2035 geeinigt. Wie ein Regierungssprecher am Dienstag mitteilte, unterstützt die Bundesregierung einen sich abzeichnenden Vorschlag des Rates zu den Flottengrenzwerten als „Beitrag auf dem Weg zu einer klimaneutralen Mobilität“.

Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Abschlusspressekonferenz zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau am Dienstagmittag noch verkündet, Zulassungen von Pkw „mit CO2-neutralen Technologien, mit E-Fuels“ sollten auch nach 2035 möglich sein.

Deutschland hätte die Möglichkeit, zusammen mit anderen Staaten im Rat den Vorschlag der EU-Kommission zu blockieren, wonach ab 2035 keine neuen diesel- und benzingetriebenen Autos mehr zugelassen werden dürfen.

Die Sitzung der EU-Umweltminister läuft seit Dienstagmorgen. Bis zum Abend wollen sie sich auf eine gemeinsame Position geeinigt haben. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte in der Runde erklärt, dass Deutschland am bisherigen Kompromisspapier nur einen Satz anfügen wolle. Demnach soll die EU-Kommission einen Vorschlag machen, wie nach 2035 ausschließlich mit E-Fuels betriebene Fahrzeuge zugelassen werden können, und zwar außerhalb des Bereichs der Regulierung.

Dieser Satz würde das Aus des Verbrennungsmotors nicht aufweichen und wäre auch nicht rechtlich bindend.

Scholz hatte es in der Pressekonferenz so dargestellt, als erkläre er eine schon lange geltende Position der Bundesregierung. „Das haben wir als Regierung gemeinsam den europäischen Institutionen, der Kommission und dem Rat immer so vorgetragen“, sagte er. Dabei geht der Entscheidung ein langer Konflikt innerhalb der Ampel voraus.

Sei Mai gibt es eine Weisung des Umweltministeriums an die deutschen Unterhändler auf europäischer Ebene. Diese Weisung hatten Lemkes Leute zuvor mit den Kollegen aus dem FDP-geführten Finanz- und dem ebenfalls FDP-geführten Verkehrsministerium abgestimmt. Darin ist klar formuliert, dass man den Kompromissvorschlag der französischen Ratspräsidentschaft unterstützt, der das Verbrenner-Aus vorsieht. Von E-Fuels ist in der Weisung nicht die Rede.

Druck am Tag der Abstimmung

Mitte Juni brachte Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner das Thema dann erneut auf und stellte sich gegen ein Ende der Verbrennungsmotoren. Am Rande des Koalitionsausschusses in der vergangenen Woche ließ er sich zusichern, dass die EU-Kommission eine Perspektive für die synthetischen E-Fuels schaffen soll. Daraus entstand allerdings nur der rechtlich nicht bindende Satz.

Entsprechend verkündete Lemke am Dienstagvormittag beim Ministertreffen in Luxemburg, dass Deutschland am Verbrenner-Aus festhalte. Doch Lindner machte weiter Druck und erklärte: „Die heutigen Äußerungen der Umweltministerin sind überraschend, denn sie entsprechen nicht den aktuellen Verabredungen. Verbrennungsmotoren mit CO2-freien Kraftstoffen sollen als Technologie auch nach 2035 in allen Fahrzeugen möglich sein.“

Andere Länder haben längst klar Position bezogen. Eine Fünfergruppe rund um Italien fordert Ausnahmen für E-Fuels. Andere Länder fordern hingegen, das Verbrennerverbot vorzuziehen.

Ab 2035 würden laut Lemke neue Fahrzeuge nach derzeitigem Stand mit Strom oder Wasserstoff angetrieben. (Foto: dpa) Spritpreise steigen

Dass die Positionen zwischen FDP und Grünen auseinandergehen, ist seit den Koalitionsverhandlungen Ende 2021 klar. Im Koalitionsvertrag findet sich eine unklare Kompromissformulierung, die beide Parteien seitdem unterschiedlich auslegen. Allerdings steht dort auch der Satz: „Schritt für Schritt beenden wir das fossile Zeitalter, auch, indem wir den Kohleausstieg idealerweise auf 2030 vorziehen und die Technologie des Verbrennungsmotors hinter uns lassen.“

Nach Deutung der Grünen sollen Verbrennungsmotoren allenfalls noch in Sonderfahrzeuge wie etwa Feuerwehrfahrzeuge oder Bagger eingebaut werden dürfen. Die FDP will, dass auch neue Pkw für Privatleute mit E-Fuels betrieben werden können.

Das Europaparlament hat sich bereits hinter den Vorschlag der Kommission gestellt, den CO2-Ausstoß von neu zugelassenen Autos ab 2035 auf null zu senken. Wenn auch die Mitgliedstaaten ihre gemeinsame Position gefunden haben, müssen sie mit dem Parlament in Verhandlungen treten, um eine finale Version des Gesetzes festzulegen.

E-Fuels können zwar theoretisch mit reinem Ökostrom hergestellt werden. Dann wird bei ihrer Verbrennung nur das CO2 frei, das sie bei der Herstellung aufgenommen haben. Die EU-Kommission will aber festhalten, dass neue Autos gar kein CO2 ausstoßen dürfen. Damit wären E-Fuels keine Option.

Ein Grund dafür ist der Mangel an E-Fuels. Sie werden in aufwendigen Verfahren aus Wasserstoff hergestellt, der künftig aus anderen Erdteilen importiert werden muss. Außerdem ist der Wirkungsgrad deutlich geringer als bei Elektroautos. Für jeden Kilometer, der mit E-Fuels zurückgelegt wird, wurde also ein Vielfaches der Menge an Strom eingesetzt, den ein Elektroauto für die gleiche Strecke braucht.

