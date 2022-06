Europäische Klimapläne Wofür stimmt Deutschland beim Verbrenner-Aus? Showdown zwischen Lemke und Lindner

Deutschland wird dem Verbrenner-Aus ab 2035 zustimmen – so meldet es Umweltministerin Lemke. Finanzminister Linder ist dagegen.

Nun bleiben Grüne und FDP auch am entscheidenden Abstimmungstag in Brüssel ohne einheitliche Haltung. Steffi Lemke und Christian Lindner

Berlin, Luxemburg Noch am Tag der Abstimmung über das Ende der Verbrennungsmotoren in der EU ist der Krach innerhalb der Ampel-Koalition nicht vorbei. „Wir werden auf der Grundlage der Position, die die Bundesregierung geeint hat, Gespräche und Verhandlungen führen“, sagte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) vor der Sitzung der EU-Umweltminister in Luxemburg. Die geeinte Position auf EU-Ebene liegt dem Handelsblatt vor. Allerdings haben FDP und Grüne unterschiedliche Auffassungen davon, was sie bedeutet.

Deutschland will in die EU-Regulierung einen zusätzlichen Satz aufnehmen lassen: Demnach soll die „EU-Kommission einen Vorschlag für die Zulassung von Fahrzeugen nach 2035 vorlegen, die ausschließlich mit CO2-neutralen Kraftstoffen außerhalb des Geltungsbereichs der Fuhrparknormen betrieben werden“.

So trug es Lemke beim Ministertreffen vor. Sie hoffe, dass damit auch eine Brücke gebaut werde für die Staaten, die noch skeptisch seien.