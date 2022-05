Europäischer Rettungsschirm Bundesregierung lehnt Vorschlag für neuen Euro-Rettungsfonds ab

Berlin Die Bundesregierung lehnt den Vorstoß des Europäischen Rettungsschirms ESM, einen neuen Hilfsfonds für Euro-Staaten in Höhe von 250 Milliarden Euro zu schaffen, ab.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Florian Toncar (FDP) sagte dem Handelsblatt. „Für allgemeine und dauerhafte wirtschaftspolitische Herausforderungen ist der ESM hingegen nicht da. Das wäre so, als wenn die Feuerwehr auch für Städtebau zuständig ist“, sagte er.

ESM-Ökonomen haben an diesem Donnerstag einen Vorschlag für einen neuen Stabilitätsfonds vorgelegt. Staaten, die unverschuldet in eine externe Krise geraten sind, wie einen Krieg, eine Pandemie oder Unwetterschäden, sollen sich bei dem Fonds günstige Kredite aufnehmen können, die sie später wieder zurückzahlen müssen.

„Wir sollten nicht ständig überlegen, wie wir Marktsignale außer Kraft setzen können, sondern Marktdisziplin wieder stärken. Ohne diese wird auch das Konzept hinter dem ESM keinen dauerhaften Erfolg haben“, so Toncar. „Der ESM ist die Feuerwehr des Euroraums. Wenn die Feuerwehr nicht jeden Tag ausrücken muss, ist das doch eine gute Nachricht.“

Ökonomen bewerteten den Vorschlag unterschiedlich. So sagte Thiess Büttner, Vorsitzender des Stabilitätsrates vom Bund und Ländern, dem Handelsblatt: „Die Europäische Wirtschaft kann asymmetrische Schocks gut abfedern und es besteht auch erhebliche Flexibilität in den öffentlichen Haushalten.“ Der Vorschlag führe „in eine Fiskalunion, für die die EU nicht ausgelegt ist“.

Ökonomen plädieren für EU-Steuerpolitik

Alexander Kriwoluzky, Leiter Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), sagte: „Eine Weiterentwicklung des ESM in diese Richtung halte ich nicht für sinnvoll. Der ESM ist geschaffen worden, um Rettungspakete mit klaren Auflagen an die Empfängerländer zu geben.“ Die Euro-Zone benötigt vielmehr dringend eine gemeinsame Finanzpolitik, „die sowohl Steuern europaweit erheben, als auch Schuldscheine ausgeben kann.“

Jens Hogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft begrüßte den Vorschlag dagegen. Er sehe zwar die Nachteile eines solchen Hilfsfonds. Doch die Euro-Zone taumle angesichts der hohen Schuldenstände, einer drohenden weltwirtschaftlichen Abkühlung bei gleichzeitiger hoher Inflation „einer neuen Krise entgegen. Und irgendwie muss man damit umgehen“.

Die Debatte um neue Hilfsprogramme in der EU ist zuletzt wieder intensiver geworden. Grund dafür ist zum einen der Ukrainekrieg und dessen Folgen.

Aber auch der Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus der lockeren Geldpolitik infolge der hohen Inflation bereitet Sorgen. Ökonomen wie Politiker fürchten, dadurch könnte sich die Schuldenaufnahmen für hochverschuldete Länder wie Italien deutlich erhöhen.

Bereits am Donnerstag war der Zinsunterschied zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Ausbruch der Corona-Pandemie gestiegen. Vorausgegangen war dem die Ankündigung der EZB, den Leitzins zur Versorgung der Banken mit frischem Kapital im Juli erstmals seit zehn Jahren wieder anzuheben.

