Evakuierung Geiselnahme in Dresden ist beendet – Geiseln bleiben unverletzt

Der Geiselnehmer wurde gefasst und ist nach Polizeiangaben verletzt. Ein Tötungsdelikt im Dresdener Stadtteil Prohlis soll im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz stehen.

Wegen einer Geiselnahme wurden Teile der Innenstadt Dresdens evakuiert. Die Polizei konnte die Geiselnahme beenden. (Foto: Reuters) Polizei am Dresdener Weihnachtsmarkt

Dresden Die Geiselnahme in Dresden ist beendet. Der Täter sei gefasst und verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Geiseln seien unverletzt geblieben.

Der Mann hatte sich nach Angaben der Polizei in einem Raum in der Altmarkt-Galerie in der Dresdener Innenstadt verschanzt. Gegen 7.20 Uhr hatte die Polizei in Dresden-Prohlis zudem in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, teilte die Polizei mit. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.

Wegen der Geiselnahme seien das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche evakuiert worden. Auch der berühmte Striezelmarkt bleibe vorerst geschlossen.

Die Polizei bat wegen der Geiselnahme, die Dresdner Innenstadt zu meiden. Der Bereich rund um die Altmarkt-Galerie sei abgesperrt.

Aufgrund des Polizeieinsatzes kommt es weiterhin zu Verkehrseinschränkungen. Auch der Öffentliche Personennahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe sei betroffen. Die Altmarkt-Galerie ist ein Einkaufszentrum in der Dresdner Innenstadt. Sie ist benannt nach dem Dresdner Altmarkt, an dem das Gebäude liegt.