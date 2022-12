Evakuierung Geiselnahme in Dresdener Innenstadt – Polizei ist im Einsatz

Rund um das Einkaufzentrum Altmarkt-Galeria wurde die Dresdener Innenstadt evakuiert. Berichte über Schüsse wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

Wegen des Verdachts einer Geiselnahme wurden Teile der Innenstadt Dresdens evakuiert. (Foto: Reuters) Polizei am Dresdener Weihnachtsmarkt

Dresden In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Betroffen sei der Bereich rund um das Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie. In diesem Zusammenhang würden derzeit das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche evakuiert.

Die Polizei bittet wegen der Geiselnahme, die Dresdner Innenstadt zu meiden. Der Striezelmarkt bleibe vorerst geschlossen, teilte die Polizei am Samstagvormittag mit. Der Bereich rund um die Altmarkt-Galerie sei abgesperrt.

Medienberichte, wonach ein Mensch in dem Einkaufszentrum erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Details – etwa wie viele Menschen betroffen sind – könnten derzeit wegen der unübersichtlichen Lage noch nicht genannt werden.

Mehr dazu in Kürze.

