EVG-Chef Martin Burkert Kein Kuschelkurs mit Bahn und Verkehrsminister Wissing

Der neue Vorsitzende der Bahn-Gewerkschaft EVG war viele Jahre SPD-Bundestagsabgeordneter. Burkert ist politisch bestens vernetzt. Bahn und Bund können sich auf gewerkschaftlichen Gegenwind einstellen.

Der neue Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ist politisch bestens vernetzt. (Foto: dpa) Martin Burkert

Berlin Martin Burkert ist neuer Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die Delegierten des Gewerkschaftstags in Berlin wählten den 58-jährigen Würzburger am Montag mit mehr als 90 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Klaus-Dieter Hommel, der nicht erneut antrat.

Seine Gewerkschaft habe die von FDP und Grünen geplante Zerschlagung der Deutschen Bahn verhindert, sagte Burkert vor den Delegierten. Die „Schnapsidee“ der von beiden Parteien befürworteten Trennung von Netz und Betrieb sei damit vom Tisch gewesen.

Kürzlich war Burkert in einem Beitrag für den „Vorwärts“ mit dem Staatskonzern und der Politik hart ins Gericht gegangen: „Es fehlt an Fahrzeugen und Personal; zudem ist die Infrastruktur längst an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen. Hier rächen sich die verkehrspolitischen Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte.“