Ex-Bundeskanzlerin Neues Jobangebot: Princeton-Universität bietet Altkanzlerin Merkel Gast-Professur an

Die Eliteuniversität lockt Angela Merkel und ihren Ehemann Joachim Sauer in die USA. Eine Entscheidung der Altkanzlerin steht noch aus. Ein anderes Angebot hat sie bereits ausgeschlagen.

Vor der Ex-Bundeskanzlerin hatten schon andere Staatenlenker eine Gast-Professur in Princeton angenommen. (Foto: imago images/photothek) Angela Merkel

Berlin Die Princeton-Universität hat Angela Merkel nach Informationen des Handelsblatts ein Jobangebot unterbreitet. Demnach hat die amerikanische Eliteuniversität der Altkanzlerin und ihrem Ehemann Joachim Sauer gemeinsam eine Gastprofessur angetragen.

Die Universität hat Merkel das Angebot schon vor neun Monaten unterbreitet, es wurde der Altkanzlerin auch per Brief übermittelt. Zu der Zeit war Merkel noch Bundeskanzlerin. Merkel habe daraufhin geantwortet, eine Entscheidung über ihre Zukunft erst nach Ende ihrer Kanzlerschaft zu treffen, heißt es. Bislang ist aber noch keine Antwort Merkels in Princeton eingegangen.

In der Vergangenheit haben schon andere Staatenlenker eine Gastprofessur in Princeton angenommen, 2006 etwa der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer (Grüne).

Princeton ist die viertälteste Universität weltweit und zählt neben Yale und Harvard zu den angesehensten Hochschulen. Zudem ist es die Universität mit dem größten Vermögen je Studierenden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen