Ex-Präsident in Berlin Obama: „Müssen unser Vertrauen in Demokratie wieder stärken“

Berlin Ausverkauft ist die Halle trotz des Besuches von Barack Obama zwar nicht. Doch die Stimmung beeinflusst das nicht – im Gegenteil. Großer Applaus und Jubel begleiten den 61-jährigen Amerikaner, als er die Bühne betritt.

Der ehemalige US-Präsident Obama spricht in der Mercedes-Benz Arena am Ostbahnhof in Berlin. Obama will nach Angaben der Veranstalter eine „Botschaft des positiven und nachhaltigen Wandels“ setzen.

Im Gespräch mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf spricht Obama über seine Zeit im Weißen Haus und die aktuellen globalen Herausforderungen. „Wir müssen unser Vertrauen in Demokratie wieder stärken“, mahnt Obama. Menschen sollten stärker für eine Zukunft kämpfen, wo sie trotz der Unterschiede miteinander leben könnten. Sein Beispiel für ein solches Miteinander – die deutsche Spitzenpolitik. Politiker wie Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Vorgängerin Angela Merkel gehörten zwar unterschiedlichen Parteien an, dennoch teilten sie dieselben Werte, erklärt er.

Beim Thema Klimawandel wendet sich der Amerikaner an die junge Generation. „Bitte gebt nicht auf“, fordert Obama sie auf. Die Bemühungen in seiner Amtszeit nachhaltige Energie zu fördern, seien zwar ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, jedoch müsse die Politik noch mehr gegen den Klimawandel unternehmen.

Obama warnte außerdem vor der Polarisierung der Gesellschaft und Desinformation. „Ich glaube, das sind einige der größten Gefahren für die Demokratie“, sagte Obama. „Manche jungen Leute glauben, dass alles, was sie auf Tiktok sehen, sei wahr.“ Er fordert klare Regulierungen im Umgang mit KI und die Förderung von Medienkompetenz bei Kindern.

Die ehemalige Bundeskanzlerin und der frühere US-Präsident haben sich ebenfalls in Berlin getroffen. (Foto: dpa) Angela Merkel und Barack Obama

Der ehemalige US-Präsident traf bei seinem Besuch in Berlin auch Ex-Kanzlerin Merkel (CDU). Sie kamen am Dienstag zu einem nicht-öffentlichen Gespräch zusammen, wie das Büro Merkels am Mittwoch auf Anfrage bestätigte. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung fand das Treffen am Abend in einem italienischen Restaurant in Berlin statt.

Obama ist schon seit einigen Tagen in Europa und absolvierte einen ähnlichen Termin Ende vergangener Woche in Zürich vor rund 10.000 zahlenden Gästen. Auch in Zürich moderierte Klaas Heufer-Umlauf.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Kommentar: Der Klimaklub des Kanzlers ist ein Etikettenschwindel