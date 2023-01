Ex-Verfassungsschutzchef CDU-Spitzen fordern Maaßen zum Parteiaustritt auf

Der CDU-Politiker und ehemalige Geheimdienstchef steht in seiner Partei immer stärker isoliert da. Viele Parteikollegen fordern Maaßen auf, die CDU zu verlassen.

Der Ex-Verfassungschef hat sich in der Vergangenheit wiederholt umstritten geäußert. (Foto: imago images/ari) Hans-Georg Maaßen

Berlin Nach stark kritisierten Äußerungen von Hans-Georg Maaßen haben mehrere CDU-Politiker den früheren Verfassungsschutzpräsidenten zum Parteiaustritt aufgerufen oder mit einem Antrag auf Parteiausschluss gedroht. „Sollte Herr Maaßen bei unserer nächsten Bundesvorstandssitzung am 13. Februar noch Mitglied der CDU sein, werde ich einen entsprechenden Antrag an den Bundesvorstand stellen, ihn aus unserer Partei auszuschließen“, sagte CDU-Bundesvize Karin Prien am Dienstag in Kiel.

Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin warf Maaßen unter anderem das wiederholte Verwenden antisemitischer und verschwörungstheoretischer Codes und die Verharmlosung von Rassismus vor. Auch CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat den früheren Verfassungsschutzpräsidenten zum Parteiaustritt aufgefordert. Die CDU distanziere sich mit Nachdruck von den Äußerungen Maaßens, schrieb Czaja am Dienstag auf Twitter.

„Für seine Äußerungen und das damit zum Ausdruck gebrachte Gedankengut ist in unserer Partei kein Platz. Ich fordere Herrn Maaßen deswegen entschieden auf, aus der CDU Deutschlands auszutreten.“

Zuvor hatte Maaßen in einem Tweet behauptet, Stoßrichtung der „treibenden Kräfte im politischen-medialen Raum“ sei ein „eliminatorischer Rassismus gegen Weiße“. Zudem gab er dem Publizisten Alexander Wallasch ein Interview für dessen Blog. In diesem spricht Maaßen ebenfalls von Rassismus, der „gegen die einheimischen Deutschen betrieben“ werde. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Häufige Themen auf Wallaschs Blog sind unter anderen eine vermeintlich außer Kraft gesetzte Rechtsstaatlichkeit während der Corona-Pandemie und Einwanderung, die als „illegale Massenzuwanderung“ betrachtet wird. Maaßens Landesverband verlangt ebenfalls Austritt Auch die Thüringer CDU distanzierte sich: „Die Äußerungen von Herrn Maaßen spiegeln weder die Sprache noch die Geisteshaltung der CDU Thüringen wider. Die Sprache von Antisemiten und Verschwörungsideologen hat keinen Platz in unserer Mitte“, teilte Christian Herrgott, Generalsekretär des Thüringer CDU-Landesverbandes, in dem Maaßen Mitglied ist, mit. Der Berliner CDU-Landeschef Kai Wegner sagte dem „Tagesspiegel“, Maaßen habe eine weitere Grenze überschritten. „Jetzt muss Schluss sein. Wer sich so äußert, hat in der CDU nichts mehr zu suchen.“ Auch wenn die Weltanschauung und die Überzeugungen der der CDU nicht mehr zu Maaßen passten, „sollte er sich eine neue Heimat suchen.“ Maaßen will nach eigenen Angaben bei Twitter Vorsitzender der Werteunion werden. Mehr: Nach einem Jahr Merz – CDU sucht noch immer ihre Mitte