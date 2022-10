Extra-Schuldenaufnahme Bundesrechnungshof: „Doppel-Wumms“ möglicherweise verfassungswidrig

Laut Bundesrechnungshof verstößt der 200 Milliarden Euro schwere Energie-Abwehrschirm der Bundesregierung womöglich gegen die Verfassung. Fragwürdig sei auch die Finanzierung.

Der Bundeskanzler hatte einen „Doppelwumms“ versprochen, um die Folgen der Energiekrise zu bekämpfen. (Foto: AP) Olaf Scholz

Berlin Der Bundesrechnungshof zweifelt an der Verfassungsmäßigkeit des geplanten Energie-Abwehrschirms der Bundesregierung. „Die vorgesehene Kreditaufnahme auf Vorrat verstößt gegen den verfassungsmäßigen Grundsatz der Jährlichkeit“, schreiben die Rechnungsprüfer in einem Bericht an den Haushaltsausschuss vom 18. Oktober, der dem Handelsblatt vorliegt. Mit anderen Worten: Der Abwehrschirm sei nicht mit dem Haushaltsrecht vereinbar.

Das Gutachten des Bundesrechnungshof birgt einige Brisanz. Das Gesetz zur Einrichtung des Energie-Abwehrschirms soll an diesem Freitag vom Bundestag verabschiedet werden. Allerdings gibt es einige rechtliche Zweifel an der Schuldenaufnahme auf Vorrat.

So ist derzeit eine Verfassungsklage der Union gegen ein anderes Sondervermögen im Bundeshaushalt – dem Klima- und Transformationsfonds – anhängig, bei dem die Ampel-Koalition zu Beginn des Jahres die gleiche Methode zur Schuldenaufnahme wie jetzt beim Energie-Abwehrschirm gewählt hatte.