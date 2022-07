Extremismus Sven B. und seine Telegram-Terrortruppe: Putin sollte Lauterbach-Entführung absegnen

Mit Kalaschnikows und Steinmeier-Double: Der Brandenburger Sven B. offenbart die Umsturzpläne hinter der „Aktion Klabautermann“. Die Details sind bizarr.

Berlin Seit April sitzt Sven B. in Untersuchungshaft. Über den Messengerdienst Telegram plante er den gewaltsamen Sturz der Bundesregierung. Sein Anwalt Philipp Grassl hat nun erstmals Einblick in dessen Gedankenwelt gegeben. Es ist die eines Finanzbuchhalters, der noch immer in Erinnerungen an seine Zeit an der Offiziersschule der Nationalen Volksarmee (NVA) schwelgt, der den russischen Despoten Wladimir Putin mag und unauffällig in einem Einfamilienhaus im brandenburgischen Falkensee lebte.

B. wollte gemeinsam mit anderen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen. Der Code für ihren Plan lautete „Aktion Klabautermann“. Er war bis ins Detail geplant: Ein mit Kalaschnikow-Sturmgewehren bewaffnetes Kommando sollte die Personenschützer des Ministers überraschen, sie dazu zwingen, ihnen den SPD-Politiker auszuliefern.

