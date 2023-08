Fachkräfte Zahl der dualen Berufsausbildungen „auf historisch niedrigem Niveau“

Insgesamt befanden sich Ende 2022 deutschlandweit 1,2 Millionen Personen in einer dualen Berufsausbildung. Dabei war ein Ausbildungsberuf besonders gefragt.

Die meisten Neuabschlüsse waren im Beruf Kaufmann/-frau im Einzelhandel (22.800) zu verzeichnen.

Berlin In Deutschland haben auch im vergangenen Jahr vergleichsweise wenig junge Menschen eine Lehre begonnen. Die Zahl neuer Verträge in der dualen Berufsausbildung stieg zwar minimal um 0,8 Prozent auf 469.900, blieb aber „auf einem historisch niedrigen Niveau“, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Dies sind acht Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, als es über 500.000 Neuverträge gab. Bereits zuvor sank die Zahl an Neuabschlüssen stetig, 2012 hatte sie noch bei 544.400 gelegen.

Insgesamt befanden sich Ende 2022 deutschlandweit 1,2 Millionen Personen in einer dualen Berufsausbildung und damit drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. „Damit setzte sich der Trend langfristig sinkender Auszubildendenzahlen fort.“