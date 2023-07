 Fachkräftemangel: Aus diesen Gründen zweifeln Azubis oft an ihrer Ausbildung

In Deutschland ist der Fachkräftemangel hoch und Azubis werden gesucht, doch es brechen immer mehr ihre Ausbildung ab.

Berlin Auf dem Rückweg von ihren Eltern musste sie mehrmals an der Autobahnraststätte anhalten, so sehr habe sie geweint. „Ich wollte damals einfach nicht am Montag zur Arbeit gehen“, erzählt Lena heute, die in Wirklichkeit anders heißt, weil sie Angst vor Nachteilen bei künftigen Bewerbungen hat. Das ist jetzt etwa vier Jahre her. Lena steckte mitten in der Ausbildung zur Industriemechanikerin, doch ständige Zweifel daran machten sich breit.

Sie habe nicht gewusst, was sie nach der Schule machen sollte, und sei dann von ihrem nahen Umfeld zu einer Ausbildung überredet worden. Da sie als Kind gern ihrem Opa in der Werkstatt zugeschaut habe, schien ihr die Ausbildung zur Industriemechanikerin passend. „Das klang einfach interessant“, sagt Lena rückblickend.

Doch im Betrieb war die Realität eine andere: „Wir Azubis standen sechs Monate an der Werkbank und haben immer dieselbe Handbewegung ausgeführt. Wir haben Werkstücke gefeilt, also Metall abgeschliffen und das in eine Form gebracht. Diese eintönige Arbeit war so ätzend, eine Belastungsprobe, wie ich sie nie erlebt habe.“ War sie nicht hart genug im Nehmen? Oder war die Ausbildung einfach nicht die richtige für sie?

Fachkräftemangel: Jeder Vierte bricht die Ausbildung ab

An der eigenen Ausbildung zweifeln viele. Und jeder Vierte bricht sie dann auch ab, wechselt den Betrieb oder fängt die Ausbildung trotz unterschriebenen Vertrags gar nicht erst an. Das geht aus dem aktuellen Berufsbildungsbericht hervor, den das Bildungsministerium jährlich veröffentlicht. Für Betriebe gehen durch Abbrüche Zeit und Geld verloren, für die Azubis erst mal eine Perspektive.

Dabei fehlen Deutschland massenhaft Fachkräfte. 630.000 offene Stellen konnten 2022 im Durchschnitt nicht mit passenden Qualifizierten besetzt werden. Laut Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (Kofa) des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) war die Fachkräftelücke nie größer. Besonders Fachkräfte mit abgeschlossener Ausbildung fehlen. Zugleich stieg die Zahl der Ungelernten ebenfalls auf ein Rekordhoch: Mehr als 2,6 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 35 Jahren waren 2021 ohne Berufsausbildung.

Vor der Ausbildung „fehlt eine gute Berufsorientierung“

Ein offensichtlicher Grund für den Fachkräftemangel ist die sinkende Anzahl der Schulabgänger. Doch was ist mit denen, die bereits eine Ausbildung begonnen haben? Was fehlt den angehenden Fachkräften, um ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen?

„Es fehlt eine gute Berufsorientierung“, sagt Florian Kaiser, Abteilungsleiter für Berufliche Bildung der Industrie- und Handelskammer (IHK) München, „oft klaffen Vorstellung und Realität auseinander“.

Studien geben ihm recht. Zu den Hauptgründen für Ausbildungsabbrüche gehören falsche Berufsvorstellungen. In einer Auswertung des bundeseigenen Berufsbildungsinstituts von 2020 geben 60 Prozent der Auszubildenden als Grund für die Vertragsauflösung an, dass ihre Ausbildung nicht dem Wunschberuf entsprochen habe.

Im Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) geben sieben von zehn Auszubildenden an, ihnen hätte die schulische Berufsberatung wenig oder gar nicht geholfen. Dazu kommt: Während der Coronapandemie „gab es faktisch keine betriebliche Berufsorientierung, Ausbildungsmessen fanden nicht statt“, sagt Kaiser von der IHK München.

Viele Azubis berichten über Probleme mit ihren Ausbildern. (Foto: Stone/Getty Images) Technische Auszubildende

Doch obwohl Ausbildungsmessen seit der Pandemie wieder stattfinden, ist der Azubimangel nach wie vor ein Problem – und er wird immer gravierender. Zwar gab es im vergangenen Jahr mit 468.900 neuen Ausbildungsverträgen einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Doch das Vorpandemie-Niveau ist noch lange nicht erreicht. 2019 begannen noch knapp 511.000 Menschen eine Ausbildung.

Vor wenigen Wochen hat deswegen eine Allianz aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften neue Schwerpunkte beschlossen, um die Berufsausbildung zu stärken. Künftig wolle man sich stärker um die Phase vor der Ausbildung kümmern. Ein Schwerpunkt soll die Berufsorientierung sein.

Werden Ausbildungen abgebrochen, führt das zu Fachkräftemangel

Für den Betrieb sei eine vorzeitige Vertragslösung ein riesiges Problem, sagt Experte Florian Kaiser: „Jeder einzelne Azubi, der das Unternehmen verlässt, ist für den Betrieb eine fehlende Fachkraft.“

Darüber kann auch Sabrina Menke berichten, die sich selbst „Herzblutfriseurin“ nennt. Seit vier Jahren führt sie in Bremen den Salon „Sabrina’s Hairzstück“, beschäftigt zwei Mitarbeiterinnen – und bis Februar auch einen Auszubildenen. Sie malte ihm am Friseurspiegel auf, wie ein Haar aufgebaut ist und wie eine Dauerwelle wirkt, erzählt sie. Der Spiegel in ihrem Salon funktionierte wie eine Tafel, und Menke, neben ihrem eigentlichen Job, agierte wie eine Lehrerin.

„Das Ausbilden passiert neben der normalen Arbeit und nimmt sehr viel Zeit in Anspruch“, sagt sie. Aber vor allem brauche es Geduld. Manchmal erklärte sie Dinge dreimal, holte dann tief Luft, ging kurz vor den Salon an die frische Luft und versuchte es erneut. „Manchmal dachte ich: Warum verstehst du das nicht? Das zehrt natürlich.“ Und dann gab es wieder Momente, in denen die Meisterin ihrem Azubi zuschaute, wie er eine aufwendige Frisur eigenständig schnitt.

Doch jetzt, nach knapp zwei Jahren Ausbildung, ist auch ihr Azubi weg und fällt in die Statistik der Abbrecher. Er habe oft in der Schule gefehlt und letztlich gekündigt, sagt Menke. Vor einiger Zeit habe sie auf einer Messe eine neue potenzielle Auszubildende gefunden, die schon zwei Praktika bei ihr im Salon gemacht habe.

Azubis im Friseurhandwerk: 45 Prozent brechen ab

Letztlich habe die junge Frau sich aber erst mal für das Abitur entschieden. „Dabei habe ich so gehofft, dass sie bei mir die Ausbildung beginnt. Es ist sehr schwer, überhaupt jemanden Geeigneten mit Interesse am Beruf zu finden“, sagt Menke. Brechen Auszubildende dann ab, ist es besonders schade um die Zeit.

Das Friseurhandwerk gehört seit Jahren nicht nur zu den Branchen, in denen der Azubimangel besonders hoch ist. Auch die Abbrecherquote gehört zu den höchsten, sie lag zuletzt bei 45 Prozent. Doch das bedeutet nicht, dass jeder Zweite für den Fachkräftemarkt verloren geht. Zwei von drei Auszubildenen, die ihren Vertrag vorzeitig beenden, bleiben insgesamt im System, wechseln also nur den Betrieb oder den Ausbildungsberuf – fallen aber trotzdem in die Statistik.

Dann war ich in einer Schockstarre und habe mir nur gedacht: Jetzt bist du hier auch wieder falsch.

So wie Jule. Sie hat sich zweimal umentschieden. Die 22-Jährige erinnert sich genau an das kleine Sanitätsgeschäft, ihre erste Ausbildungsstätte. Ihre ältere Arbeitskollegin habe sich als Chefin aufgespielt. „Sie mochte mich nicht und führte die Regel ein, dass ich keinen Kundenkontakt haben durfte“, sagt Jule heute. Auch sie heißt eigentlich anders, kommt aber aus der Nähe einer Kleinstadt, in der jeder jeden kennt, und möchte daher auch lieber anonym bleiben.

Umgang mit Azubis: Grund für das Abbrechen der Ausbildung

Eines Morgens sei die damals 18-Jährige die Erste im Laden gewesen. Ein Kunde betrat das Geschäft. Sie begrüßte ihn, maß seine Beine aus, bediente ihn, erzählt sie. Dann erschien die ältere Arbeitskollegin und habe sie vor der Kundschaft angeschrien, warum sie denn den Kunden bediene. Jule brach in Tränen aus, erzählt sie. Erst habe sie nur eine Pause vor der Tür machen wollen, doch dann sei sie in ihr Auto gestiegen und davongefahren. Nur einmal sei Jule zum Sanitätshaus zurückgekehrt: um ihren Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen.

Ein halbes Jahr habe sie gebraucht, um einen neuen Ausbildungsplatz zu finden. Dann entschied sie sich, eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement zu machen, in einem Familienbetrieb im Stahlbau. Den Inhaber kannten ihre Eltern privat, da muss es doch auch beruflich klappen, dachte Jule.

„Mir wurde anfangs alles gezeigt, ich war schnell in den Abläufen drin. Ich dachte, jetzt wird alles anders“, sagt Jule heute. Sie habe Lieferscheine ausgefüllt, Aufträge abgeheftet, Dokumente eingescannt. Doch auch diesem Chef hätten Fachkräfte gefehlt, er sei überlastet gewesen, habe oft gestresst reagiert und seine Mitarbeitenden angeschrien.

„Jeder einzelne Azubi, der das Unternehmen verlässt, ist für den Betrieb eine fehlende Fachkraft“, sagt der Abteilungsleiter für Berufliche Bildung der Industrie- und Handelskammer (IHK) München. (Foto: privat) Florian Kaiser

Und nach einigen Monaten auch Jule. Wieder einmal kontrollierte sie Lieferscheine. Als sie bei einem nicht wusste, wie sie ihn einscannen sollte, habe sie ihren Chef gefragt. Ob sie zu blöd für die Aufgabe sei, habe er sie angeherrscht. „Dann war ich in einer Schockstarre und habe mir nur gedacht: Jetzt bist du hier auch wieder falsch“, sagt Jule. Erst hörte sie auf, Fragen zu stellen, dann verließ sie auch ihren zweiten Ausbildungsbetrieb.

Ausbildern fehlt oft die Schulung, um Konflikte zu lösen

Während Betriebe neben der falschen Berufsvorstellung mangelnde Ausbildungsleistung, Motivation und Integration in den Betrieb angeben, geben Auszubildene häufig einen anderen Grund für den Abbruch der Ausbildung an: Konflikte mit Ausbildern und Ausbilderinnen.

Ausbilder seien oft nicht geschult, Konflikte zu lösen, sagt Kristof Becker, Bundesjugendsekretär vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Sie bekämen von ihren Betrieben oft nicht die nötige Zeit, um sich regelmäßig weiterzubilden. „Ausbilder zu sein bedeutet aber, eine große Verantwortung für junge Menschen zu übernehmen. Dem müssen auch die Betriebe gerecht werden.“

Lena hatte zwei Ausbilder in ihrer Ausbildung zur Industriemechanikerin, der erste Ausbilder habe oft hinter einer Glasscheibe gestanden und auf die Azubis in der Werkstatt herabgeblickt. „Nach der Arbeit hat er uns oft abgefragt und wer die Lösung nicht wusste, wurde bloßgestellt“, erzählt Lena heute.

Mit dem neuen Ausbilder habe sie hingegen offen über Probleme reden können, darüber, was ihr nicht gefalle. „Der hat mir daraufhin Tätigkeiten gegeben, die nichts mehr mit dem Beruf zu tun hatten. Ich musste viel organisieren und digitalisieren, während die anderen Azubis die Maschinen repariert haben.“

Das habe zwar nichts mit ihrem eigentlichen Beruf zu tun gehabt, sagt Lena, aber wenigstens haben ihr die neuen Aufgaben gefallen. Lena hat ihre Ausbildung trotz der vielen Zweifel nicht abgebrochen. Jetzt studiert sie Betriebswirtschaftslehre – ein ganz anderer Bereich.

Dem Fachkräftemangel durch abgeschlossene Ausbildungen entgegenwirken

Jule hat eine sechsmonatige Auszeit genommen. Dann startete sie den dritten Anlauf als Kauffrau für Büromanagement in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Es habe gedauert, bis sie sich das erste Mal getraut habe, bei der Arbeit um Hilfe zu fragen, sagt Jule heute. „Aber irgendwann habe ich gefragt. Der Kollege hat mich angelächelt, und ich habe gemerkt, dass er mir gern weiterhilft.“

Jule hätte sich gewünscht, dass die Berufsschullehrkräfte erkennen, wie unwohl sie sich in ihren früheren Ausbildungsbetrieben fühlte. Und sie hätte eine Person im Betrieb gebraucht, der sie ohne Angst Fragen stellen kann.

Fachkräftemangel 630.000 offene Stellen konnten 2022 im Durchschnitt nicht mit passenden Qualifizierten besetzt werden.

Die Probleme liegen also offenbar nicht allein bei den Auszubildenden. Oft sind es die deutlichen Hierarchieebenen, die einen Jugendlichen davon abhalten, Fragen zu stellen. Eine gute Ausbildung zu finden, das scheint wie ein Glücksspiel, bei dem es darauf ankommt, die richtigen Vorgesetzten zu ziehen.

Und so findet auch Lena, dass ihre Ausbildung von Anfang an gleichberechtigter hätte gestaltet werden können. „Der Spruch: Lehrjahre sind keine Herrenjahre – das ist totaler Quatsch. Es wäre gut, wenn Azubis Teil des Teams sind.“ Sie fordert mehr pädagogische Schulungen: „Niemand sollte nur der Depp vom Dienst sein. Das Denken muss sich auch im Betrieb so ändern, dass Auszubildende die Fachkräfte von morgen sind.“

