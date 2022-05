Fachkräftemangel Baustellen ohne Bauarbeiter? Personalmangel bringt Wohnungsbau- und Klimaziele in Gefahr

Für die Wohnungsbauoffensive und die energetische Sanierung braucht es zusätzliche Arbeitskräfte. Doch die sind auf dem Bau heute schon Mangelware.

Die Babyboomer gehen in Rente, das Personal auf den Baustellen wird knapp. (Foto: dpa) Bauarbeiter

Berlin Die Erwartungen an die Baubranche sind riesig: 400.000 neue Wohnungen will die Bundesregierung jährlich bauen lassen – auch um den Mietpreisanstieg zu dämpfen. Hinzu kommen die Klimaziele, die ohne eine energetische Sanierung des Gebäudebestands kaum zu schaffen sein werden. Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft (GdW), zeigt sich besorgt. „Die Generation der Babyboomer geht in Rente, allein diese Lücke gilt es erst einmal auszufüllen“, sagt er. „Vom Aufbau neuer, zusätzlicher Kapazitäten zu träumen ist deshalb aus heutiger Sicht weltfremd.“

In der Bau- und Ausbaubranche herrscht schon heute akuter Fachkräftemangel. Allein im Berufsfeld Sanitär, Heizung und Klimatechnik würden im Moment nur 18 Prozent der freien Stellen besetzt, sagt Michael Voigtländer, Immobilienökonom am Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Die entsprechenden Berufsverbände warnten kürzlich in einem gemeinsamen Aufruf mit der IG Metall, schon heute fehlten 190.000 Elektroinstallateure, Sanitärtechniker, Metallbauer oder Schreiner.