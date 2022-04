Fachkräftemangel „Brauchen eine flexible Bildungszeit“ – Bertelsmann-Stiftung fordert Reform der Weiterbildung

In Deutschland gibt es geringere Weiterbildungsquoten als in vielen anderen Ländern und einen sich dadurch verschärfenden Fachkräftemangel.

Berlin Um den zunehmenden Fachkräftemangel zu bekämpfen, müsse Deutschland sein System der Weiterbildung ausbauen – und sollte sich dabei an Ländern wie Österreich und Dänemark orientieren, fordert die Bertelsmann-Stiftung.

So gibt es in Österreich schon seit den 1980er-Jahren eine Vollzeit-Bildungskarenz, die später um eine Weiterbildungsteilzeit ergänzt wurde – beides staatlich finanziert. Dänemark verfügt über ein landesweites modulares Weiterbildungssystem.

Die Schwächen des deutschen Systems seien laut der Bertelsmann-Studie eklatant: Es gibt zwar viele Weiterbildungsangebote, aber sie erreichen vor allem Jüngere, die schon gut qualifiziert sind. Staatlich finanziert werden Fortbildungen und Umschulungen vor allem für Arbeitslose oder solche Beschäftigten, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, etwa durch das relativ neue Qualifizierungschancengesetz.

Menschen mit Job, die ihre Qualifikation ausbauen wollen, hätten wenige Möglichkeiten und würden lediglich durch das Aufstiegs-Bafög gefördert. Das Ergebnis sind deutlich geringere Weiterbildungsquoten als in vielen anderen Ländern (siehe Grafik) und ein sich verschärfender Fachkräftemangel im internationalen Vergleich, warnen Experten seit Jahren.

Die Ampelregierung hat im Koalitionsvertrag Abhilfe versprochen, Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will mit einem „Lebenschancen-Bafög“ und Bildungssparen den „Zugang zu Weiterbildung für jeden“ schaffen. Konkrete Pläne gibt es bisher noch nicht.

Das reiche nicht, mahnen die Bertelsmann-Experten wie Katharina Bilaine: „Weil Weiterbildung in der Mitte des Erwerbslebens oft an Zeitmangel scheitert, braucht Deutschland eine flexible Bildungszeit, entweder in Voll- oder in Teilzeit – und zwar für alle.“ Ein bedingter Rechtsanspruch, den Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen nicht ohne objektive Gründe ablehnen können, sollte helfen, das Instrument zu verankern.

Bedingung wäre ein konkretes individuelles Ziel und der Erwerb von Qualifikationen, die nicht betriebsspezifisch sind und später auch mit weiteren Bausteinen kombiniert werden können. Das Spektrum müsste viel breiter sein als heute, also nicht nur Aufstiegsfortbildung oder das Nachholen von Abschlüssen umfassen.

Bertelsmann empfiehlt „Lohnersatzleistung ohne Bedürftigkeitsprüfung“

Dazukommen müsste eine weit umfangreichere Finanzierung als heute, um solchen Beschäftigten die Teilnahme zu ermöglichen, die dazu ihre Arbeitszeit reduzieren oder ihre Tätigkeit unterbrechen müssen, so Bilaine.

Die Studienautorin empfiehlt dafür eine „Lohnersatzleistung ohne Bedürftigkeitsprüfung, etwa in der Höhe des Arbeitslosengelds“. Damit Geringverdiener und Teilzeitkräfte nicht benachteiligt werden, sollten sie höhere Raten oder eine Mindestsumme erhalten, ohne dass dafür ein neues Instrument nötig wäre.

Mehrjährige Qualifizierungen könnten zudem durch ein Weiterbildungsstipendium gefördert werden. Dieses sollte allen offenstehen, unabhängig von einem Antrag ihres Betriebs oder einem konkreten Problem in der jeweiligen Firma oder Branche. Das würde weit über das existierende Arbeit-von-morgen-Gesetz und das Qualifizierungschancengesetz hinaus gehen.

Die Finanzierung könnte über das Bafög, wie im Koalitionsvertrag angedeutet, oder nach dem Vorbild des österreichischen Fachkräftestipendiums oder des schwedischen Erwachsenenstipendiums organisiert werden und sollte so auch Selbstständigen offenstehen.

Ansparkonten wie das im Koalitionsvertrag angedeutet Freiraumkonto könnten dazu genutzt werden, andere Leistungen zu ergänzen, „allein stellen sie keine ausreichende Finanzierung für umfassende Weiterbildung dar“, mahnt Expertin Bilaine.

Anerkannte Teil- und Zusatzqualifikationen wie in Dänemark

Basis für die neue Weiterbildungswelt müsse ein „deutschlandweites System anerkannter Teil- und Zusatzqualifikationen“ sein, wie es etwa in Dänemark existiert. „Jeder sollte verschiedene Elemente, die zu individuellen Erfahrungen und Neigungen, aber auch zur betrieblichen und arbeitsmarktlichen Umgebung passen, absolvieren und auch kombinieren können“, heißt es in der Studie.

In Dänemark können Qualifikationen unterschiedlicher Bildungseinrichtungen erworben werden und Module aus sehr verschiedenen Bildungskontexten auch zu einem formalen Abschluss kombiniert werden.

Um den Schatz an nicht formalen Kompetenzen zu heben, empfiehlt Bertelsmann, diese breitflächig zu zertifizieren. Dabei könne Deutschland vom Anerkennungssystem lernen, das bereits für Migranten und Flüchtlinge existiert, die aus ihrer Heimat weit seltener formale Abschlüsse mitbringen.

In Dänemark gibt es dafür einen Rechtsanspruch auf ein Kompetenzfeststellungsverfahren. Solche informellen, zertifizierten Kompetenzen sollten auch einen ganz praktischen Wert haben, indem sie etwa die Dauer einer späteren Berufsausbildung verkürzen oder als Teilqualifikation anerkannt werden.

Mehr: Qualifizierungsexperte Baron: „Es fehlt Hilfe für jemanden, der mit 40 noch mal studieren will“