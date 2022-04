Fachkräftemangel Duales Studium: Experten fordern Qualitätskontrolle in Betrieben

Berlin Das duale Studium boomt. Die Zahl der Studierenden hat sich seit 2004 auf rund 122.0000 Personen mehr als verfünffacht. Dennoch waren es zuletzt nur 4,6 Prozent der Erstsemester, die sich für die praxisnahe Variante entschieden, die zudem im Schnitt mit gut 1000 Euro monatlich honoriert wird.

Ein gutes Drittel entfällt auf Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, stark nachgefragt sind auch Ingenieurwissenschaften, auf die 23 Prozent entfallen, und Gesundheitswissenschaften (15 Prozent).

Das zeigt eine Studie des Centrums für Hochschulentwicklung CHE und des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f-bb) im Auftrag des Bundesbildungsministeriums. Es ist die bislang umfangreichste Untersuchung, für die 3.500 Studierende, 1.700 Unternehmen und 700 Hochschulmanager befragt wurden.

Die Vorteile für die Unternehmen liegen auf der Hand: Drei Viertel der Unternehmen schätzen die Praxisnähe, zwei Drittel die frühe Mitarbeiterbindung und die Chance, Studenten schon vor dem Abschluss einarbeiten zu können, ergab die Umfrage. Zudem sind die Abbrecherquoten deutlich niedriger als im konventionellen Studium.

Daher drängen Arbeitgeber, DIHK und Handwerk unisono auf einen weiteren Ausbau. Auch der Präsident der Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlée, ist überzeugt: „Da ist noch viel Luft nach oben.“

Wie viel es sein könnte, zeigen die Hochburgen: So studiert im Saarland jeder Dritte dual, in Baden-Württemberg jeder Neunte. In den meisten anderen Ländern sind es hingegen nicht einmal drei Prozent - darunter auch Bayern und NRW.

Eine Hürde für einen bundesweiten Siegeszug des praxisnahen Studiums ist vor allem die unzureichende Abstimmung zwischen Hochschulen und Unternehmen, schreiben die Studien-Autorinnen. Dazu komme die mangelnde Qualitätskontrolle vor allem der betrieblichen Ausbildung - deren Verschärfung ein Teil der Unternehmen und die Arbeitgeberverbände aber vehement ablehnten. „Insbesondere bei der Qualitätssicherung der Praxisphasen könnten Hochschulen und Unternehmen gemeinsam noch mehr tun“, mahnt Sigrun Nickel, Leiterin Hochschulforschung beim CHE. Großen Reformbedarf hatte vor Jahren bereits der Stifterverband der Wirtschaft angemahnt.

Studie: In keinem anderen Studienbereich herrscht mehr Regelungs-Chaos

Laut der Studie weist auch „kein anderer Studienbereich eine solch komplexe Regelungsstruktur auf“. Insgesamt gebe es in den Ländern insgesamt 57 teilweise veraltete Gesetze und Verordnungen und parallel dazu auch völlig unregulierte Bereiche.

Daneben kritisieren die Autoren die Vielfalt der Verträge zwischen Studierenden und Unternehmen - manche hätten gar überhaupt keinen. Das führe zu großer Verunsicherung, denn „viele Studierende können nicht einschätzen, ob das jeweilige Vertragsverhältnis angemessen ist und eine ausreichende Qualität besitzt“. CHE und f-bb empfehlen daher dringend, bundesweit möglichst einheitliche Musterverträge einzuführen.

Auch der DIHK drängt darauf, „die „Verbesserungspotenziale nun konsequent auszuschöpfen“. Nötig sei vor allem „eine umfassende Theorie-Praxis-Verzahnung und eine strukturierte Kooperation zwischen Hochschule und Betrieb“ sagte Vize-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks dem Handelsblatt. Es sei richtig, wenn die Studienautoren dazu schriftliche Vereinbarungen zwischen Hochschulen und Unternehmen fordern, die auch regelmäßig überprüft werden sollten. Denn bisher erlebe von den kleinen und mittleren Unternehmen „lediglich ein Drittel eine regelmäßige Abstimmung des Lehrplans der Hochschule mit dem betrieblichen Lernstoff“. Um den Betrieb als Lernort aufzuwerten, sollten auch die dort erbrachten Leistungen „konsequent mit ECTS-Punkten bewertet werden“.

Bessere Verzahnung von Theorie und Praxis würde auch das Vertrauen der Firmen erhöhen, „dass duale Absolventen über die relevanten Kompetenzen verfügen“, wirbt Dercks für mehr Kooperation. Weil die Praxisphasen - anders etwa als bei der dualen Berufsausbildung - nicht bundeseinheitlich geregelt sind, fordert er „einen verlässlichen alternativen Orientierungsrahmen, idealerweise durch bundesweite Qualitätskriterien“. Auch das Handwerk drängt auf einheitliche Regeln, das aktuell herrschende Durcheinander sei „gerade für Klein- und Kleinstbetriebe auf Landesebene häufig unübersichtlich und schwer zu durchdringen“.

Arbeitgeber: Freiheit der Betriebe nicht einschränken

Abhilfe ist in Sicht: Nachdem der Bundestag eine entsprechende Entschließung verabschiedet hatte, arbeiten derzeit die Kultusminister mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) an Empfehlungen fürs duale Studium.

Widerstand kommt allerdings von den Arbeitgebern: Die Politik müsse „die bestehenden Gestaltungsfreiräume auch zukünftig bewahren“, heißt es bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Sie dürfe die erfolgreiche Zusammenarbeit von Hochschulen und Unternehmen „nicht mit zusätzlicher Regulierung beeinträchtigen“.

Mehr: Auch Auszubildende sind mittlerweile Mangelware - Corona hat die duale Ausbildung auf ein Rekordtiefstand gedrückt.