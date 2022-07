Fachkräftemangel Ende des „Akademisierungswahns“: Der Trend zum Studium kommt zum Stillstand

Die Quote der Studienanfänger stagniert – und stabilisiert sich bei 45 Prozent eines Jahrgangs. Dem Ausbildungsmarkt hilft das jedoch nur bedingt.

In absoluten Zahlen ist die Gruppe der Studienanfänger aus Deutschland demografiebedingt vom Allzeithoch 450.000 vor zehn Jahren sogar auf rund 400.000 gesunken. (Foto: imago images/Ralph Lueger) Hörsaal

Berlin Der Trend zum Studium „ist vorerst zum Stillstand gekommen“, heißt es im Nationalen Bildungsbericht 2022. Die inländische Studienanfängerquote hat sich bei 45 Prozent stabilisiert. Das entspricht in etwa dem OECD-Durchschnitt (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).

Axel Plünnecke, Bildungsexperte am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW), sagt, die Akademisierung der vergangenen beiden Jahrzehnte sei nötig gewesen. Diese „war auch eine Reaktion hoher Engpässe an Akademikern Anfang der 2000er-Jahre“, meint der Bildungsexperte. Noch im Jahr 2005 begann nicht einmal ein Drittel eines Schuljahrgangs ein Studium.

Der Mangel habe sich nun gleichmäßiger verteilt, sagt Plünnecke: „Inzwischen gibt es Engpässe sowohl in einigen akademischen Berufen wie MINT – also in den Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – und Medizin als auch in zahlreichen Ausbildungsberufen.“