Fachkräftemangel Flächendeckende Ganztagsgrundschule scheitert womöglich

In Westdeutschland fehlen besonders viele Fachkräfte. Der Anspruch auf Betreuung könnte sich verspäten – damit auch die positiven Effekte auf den Arbeitsmarkt.

(Foto: dpa) Schülerinnen in einer Ganztagsschule

Berlin Spätestens ab 2029 soll überall in Deutschland flächendeckend die Ganztagsgrundschule angeboten werden. Daraus wird womöglich nichts. Denn bis 2030 fehlen rund 100.000 Fachkräfte dafür, zeigt der neue „Fachkräfte-Radar für Kita und Grundschule 2022“ der Bertelsmann Stiftung.

Ab 2026 wird ein der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule eingeführt. Dieser „lässt sich nur mit einem deutlich erhöhten Angebot an Fachkräften bewältigen“, warnt Autorin Anette Stein. Die Bundesländer und alle anderen Verantwortlichen müssten daher „schon jetzt Maßnahmen ergreifen, um dem steigenden Personalmangel in Grundschulen und Horten vorzubeugen“.

Der neue Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz tritt im Herbst 2026 zunächst für die Erstklässler in Kraft. Er wird dann bis 2029 schrittweise bis zu den Viertklässlern ausgebaut.

Die in anderen Ländern schon heute normale Ganztagsgrundschule soll vor allem eine bessere Förderung der Kinder ermöglichen – vor allem für diejenigen, die zu Hause wenig Unterstützung haben.

