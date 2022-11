Fachkräftemangel IT Warum es ausgerechnet in der IT viel zu wenig Ausbildungsplätze gibt

Landauf, landab suchen Betriebe verzweifelt nach Azubis – doch in IT-Berufen gibt es mehr Bewerber als Ausbildungsplätze. Die Gründe sind vielfältig.

In IT-Berufen sind Fachkräfte knapp – aber ebenso die Ausbildungsplätze. (Foto: imago/photothek) Ausbildung in der IT-Branche

Berlin Deutschlands Betriebe brauchen dringend mehr Azubis, noch nie waren sie so knapp. Doch ausgerechnet in den IT-Berufen, wo Fachkräfte besonders rar sind, gibt es mehr Bewerber als Ausbildungsplätze. Besonders auffällig im Beruf „Softwareentwickler“: Zum Start des Ausbildungsjahres 2022/23 gab es je 100 Lehrstellen 199 Bewerber, wie die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, erklärte. Auch in allen Lehrberufen der Informationstechnik (IT) liegt das Angebot an Ausbildungsplätzen deutlich unter der Nachfrage: Für 20.700 Bewerber gab es 18.500 Plätze.

Das steht in deutlichem Gegensatz zum Gesamttrend: Quer über alle Berufe gab es fast 70.000 unbesetzte Lehrstellen. Und es steht im Widerspruch zum Rekordmangel an IT-Kräften: Nach einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom fehlen aktuell allein in der Privatwirtschaft 137.000 IT-Fachkräfte.

Doch wie kann es sein, dass ausgerechnet in den für die Digitalisierung und die Energiewende entscheidenden IT-Berufen nicht mehr ausgebildet wird, obwohl es mehr als genug Interessenten gibt?