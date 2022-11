Fachkräftemangel IW-Studie: Deutschland muss mehr ausländische Studierende anwerben und ihnen Perspektiven bieten

Studierende aus dem Nicht-EU-Ausland konzentrieren sich besonders häufig auf Mint-Fächer. Damit könnten sie laut einer Studie eine Fachkräftelücke verkleinern.

An deutschen Unis gibt es nach Ansicht des IW kein ausgeprägtes Stipendiensystem, das ausländische Studierende anlocken könnte. (Foto: dpa) Hörsaal in Hannover

Berlin Deutschland sollte gezielt Studierenden von außerhalb der EU den Weg an deutsche Hochschulen ebnen und ihnen danach den Sprung in den Arbeitsmarkt erleichtern. Das fordert das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft in einer neuen Studie, die dem Handelsblatt vorliegt.

Diese Gruppe von Studierenden sei geeignet, den Fachkräftemangel zu lindern, weil sie am Ende des Studiums im Idealfall bereits integriert sind und die deutsche Sprache beherrschen. Zudem sind unter ihnen Abschlüsse in Mint-Fächern besonders häufig, sie sind also zum Beispiel Ingenieure, Informatiker oder Naturwissenschaftlerinnen.

Noch stellt diese Gruppe der „Zuwanderer über die Hochschule“ aber lediglich drei Prozent aller Akademiker, konstatiert die Studie. Und da sie weltweit gefragt sind, müsse man diese jungen Talente aktiver als bisher anwerben, empfiehlt IW-Experte Wido Geis-Thöne.

