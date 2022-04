Fachkräftemangel Neue Azubis dringend gesucht: Auch 2021 gab es kaum mehr als 2020

Der Ausbildungsmarkt hat sich nach dem historischen Einbruch 2020 nicht erholt. Viele Betriebe bieten keine Lehrstellen mehr an, zeigt eine Umfrage. Es fehlt an Bewerbern.

Den Betrieben hierzulande fehlen qualifizierte Bewerber. (Foto: dpa) Kreuzberger Werbefirma

Berlin 2021 gab es rund 467.100 Neu-Auszubildende in Deutschland. Das waren lediglich 0,3 Prozent mehr Azubis als im ersten Coronajahr, als ihre Zahl um fast zehn Prozent eingebrochen war, meldet das Statistische Bundesamt.

Eine Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bei der Bundesagentur für Arbeit ergänzt diese Betrachtung. Danach haben 2021 von den Unternehmen, die seit 2016 mindestens einmal eine Lehrstelle angeboten haben, lediglich 38 Prozent einen neuen Azubi eingestellt. 2019 waren es noch 55 Prozent.

Ein Wert mit Folgen: Experten sehen darin mittelfristig ein Hindernis für die Fachkräfteversorgung der Wirtschaft. Die Betriebe in Deutschland erklären die Entwicklung mit den rückläufigen Zahlen an geeigneten Bewerbern – aber auch mit der Pandemie. 43 Prozent der Betriebe hatten laut IAB-Umfrage zudem ihr Angebot an Schülerpraktika während der Krise verringert oder ganz eingestellt.