Fachkräftemangel Suche nach Azubis so schwierig wie nie – besonders in diesen Berufen

Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen steigt 2022 erneut an. Die „Ausbildungsgarantie“ der Regierung lässt währenddessen auf sich warten.

Der Mangel an Auszubildenden gefährdet auch die Energiewende, sagt der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung. (Foto: dpa) Ein Schild wirbt für eine Ausbildungsstelle

Berlin Die Suche nach Azubis ist in diesem Jahr offenbar so schwierig wie noch nie: Ende Juli kamen bei der Bundesagentur für Arbeit auf 100 gemeldete Ausbildungsplätze nur noch 77 Bewerber. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt noch 83, schreibt die Bundesagentur für Arbeit (BA) in ihrem jüngsten Monatsbericht.

Dennoch habe man die Hoffnung, dass am Ende vielleicht doch „etwas mehr neue Ausbildungsverträge geschlossen werden können als im Vorjahr“, sagte BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach. Noch liefen massive Anstrengungen, mehr junge Menschen für eine Lehre zu gewinnen. Man sei mit allen Bundesländern und den Schulen in Kontakt und sorge dafür, „dass allen Schulabgängern ein Flyer zur Ausbildung in die Hand gedrückt wird“.