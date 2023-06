 Fachkräftemangel: Warum viele junge Menschen ihre Ausbildung abbrechen

Jeder vierte Azubi bringt die Ausbildung nicht wie geplant zu Ende. Dabei würde der Nachwuchs dringend gebraucht. Doch was fehlt den potenziellen Fachkräften?

Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge ist noch weit vom Vor-Pandemie-Niveau entfernt. (Foto: Getty Images (M)) Auszubildende in Deutschland

Berlin Auf dem Rückweg von ihren Eltern musste sie mehrmals an der Autobahnraststätte anhalten, so sehr habe sie geweint. „Ich wollte damals einfach nicht am Montag zur Arbeit gehen“, erzählt Lena heute, die in Wirklichkeit anders heißt, weil sie Angst vor Nachteilen bei künftigen Bewerbungen hat. Das ist jetzt etwa vier Jahre her. Lena steckte mitten in der Ausbildung zur Industriemechanikerin, doch ständige Zweifel daran machten sich breit.

Sie habe nicht gewusst, was sie nach der Schule machen sollte, und sei dann von ihrem nahen Umfeld zu einer Ausbildung überredet worden. Da sie als Kind gern ihrem Opa in der Werkstatt zugeschaut habe, schien ihr die Ausbildung zur Industriemechanikerin passend. „Das klang einfach interessant“, sagt Lena rückblickend.

