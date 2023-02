Frauen sind die große Hoffnung gegen den Fachkräftemangel – aber sie brauchen bessere Arbeitsbedingungen. Aus welchen Potenzialen Deutschland schöpfen kann.

Besonders in den Naturwissenschaften ist das ungenutzte Potenzial von Frauen bisher groß. (Foto: imago images/Cavan Images) Zwei Wissenschaftlerinnen

Berlin Die eine pflegte die an Demenz erkrankte Mutter zusätzlich zum Job auf der Intensivstation. Die andere arbeitet als Pharmazeutin in Teilzeit, da der Spagat zwischen Familie und Arbeit mit zwei Kindern und beiden Eltern in Vollzeit nicht zu schaffen ist. Eine weitere kann viel mehr, als es ihr aktueller Job im Bezirksamt erfordert. Aussagen von drei unabhängigen Passantinnen in Berlin. Drei Frauen, drei Generationen und eine Antwort auf das Wohlstandproblem?

Nach 70 Jahren Wachstum steht die deutsche Wirtschaft vor einer trüben Zukunft. Im Schlussquartal 2022 schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent. Die Förderbank KfW warnte zuletzt vor einer „Ära schrumpfenden Wohlstands“. Führende Forschungsinstitute sehen aufgrund von Demografie und Fachkräftemangel eine längere Phase sehr schwachen Wachstums nahe null Prozent. Wer sichert den Wohlstand in Deutschland in Zukunft?

