Familienministerin „Das Gesamtbild ist problematisch“: Grüne drängen Ministerin Spiegel zum Rücktritt

Inhaltlich müssen sich die Grünen bereits verbiegen – jetzt kommt die Krise um die Familienministerin hinzu. Die Partei will die Ministerin schnell loswerden. Weiß aber nicht wie.

Weil die Familienministerin zehn Tage nach der Flutkatastrophe in den Urlaub gefahren ist, fordert die Opposition jetzt den Rücktritt. (Foto: dpa) Anne Spiegel

Berlin Eigentlich sollte es heute für die Grünen in Husum um andere Themen gehen. Auf der Agenda der Klausur des Bundesvorstands stehen etwa der Ukrainekrieg, die Energiesouveränität Deutschlands und der Bevölkerungsschutz. Nach dem Wochenende rückt nun aber eine Personalie in den Vordergrund – die Zukunft von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel.

Spiegel hatte in einer denkwürdigen Pressekonferenz am Sonntagabend um Entschuldigung für ihr Verhalten als rheinland-pfälzische Landes-Umweltministerin während der Flutkatastrophe 2021 gebeten.

Für das Krisenmanagement steht sie seit Wochen in Kritik. Am Wochenende wurde dann bekannt, dass sie zehn Tage nach der verheerenden Flut mit ihrer Familie für einen Monat in Urlaub gefahren war.