FATF-Bericht „Defizite in der Praxis“ – Woran der Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland hapert

Deutschland geht zwar mehr gegen Geldwäsche vor, aber noch längst nicht effizient genug. Zu diesem Ergebnis kommen wichtige Prüfer. Sie schlagen Einschränkungen beim Bargeld vor.

Die „Bürgerbewegung Finanzwende“ protestierte vor dem Finanzministerium mit einem Schild für ein schärferes Vorgehen gegen schmutzige Gelder und Finanzkriminalität. (Foto: dpa) Aktivisten vor dem Bundesfinanzministerium

Berlin Erstmals seit zehn Jahren ist untersucht worden, wie effizient Deutschland Geldwäsche bekämpft. Mit einem guten Ergebnis hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schon vorab nicht gerechnet: „Es gibt Defizite in der Praxis“, sagte er noch am Mittwoch. Am Donnerstag wurde der Prüfbericht der Financial Action Task Force (FATF) veröffentlicht. Dieses Gremium ist bei der Industriestaatenorganisation OECD zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angesiedelt.

Monatelang haben die internationalen Experten die deutschen Regeln untersucht. Sie sprachen mit Ministerialen, Behördenmitarbeitern und Politikern. Das Ergebnis ist ein 326 Seiten umfassender Bericht, der Deutschland weiterhin Aufholbedarf beim Kampf gegen die Finanzkriminalität bescheinigt.

Zunächst loben die Experten noch: „Deutschland hat seinen Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den letzten fünf Jahren erheblich verbessert.“ Es habe einige Gesetzesverschärfungen gegeben, wie etwa zur Vermögensabschöpfung. Auch den Aufbau eines Transparenzregisters loben die Prüfer. Dort ist verzeichnet, wer als Begünstigter hinter bestimmten Konstrukten wie Briefkastenfirmen steckt.