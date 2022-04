 FDP-Parteitag: Lindner schließt Steuererhöhungen weiter aus

Der FDP-Chef betont die Relevanz eines stärkeren Wirtschaftswachstums. Dem Bundeskanzler gibt er bei seiner umstrittenen Ukraine-Politik Rückendeckung.

Der FDP-Chef und Bundesfinanzminister spricht, digital aus Washington zugeschaltet, beim FDP-Bundesparteitag. (Foto: dpa) Christian Lindner

Washington Bundesfinanzminister Christian Lindner schließt Steuererhöhungen weiter aus. Mit Blick auf die Folgen von Pandemie und Krieg sei jetzt ein stärkeres Wirtschaftswachstum wichtig, sagte Lindner, der am Samstag aus Washington digital in den Bundesparteitag der FDP in Berlin zugeschaltet wurde. Deshalb dürfe eins nicht getan werden, „die Steuern erhöhen“. Der Verzicht auf Steuererhöhungen sei schon im Koalitionsvertrag wichtig gewesen, „jetzt ist dieser Verzicht dringlich“.

Der FDP-Chef hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) außerdem Rückdeckung im Streit um Waffenlieferungen an die Ukraine gegeben. „Der Bundeskanzler hat das Vertrauen der FDP und auch ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag“, sagte Lindner.

Klar sei aber auch: „Die Ukraine benötigt militärische Hilfe und schwere Waffen.“ Die Situation verlange verantwortungsbewusste und ernste Entscheidungen. Pauschale Kritik am Bundeskanzler könne nicht Sache der FDP sein, sagte Lindner, der „parteipolitisches Bodenturnen“ der Union kritisierte.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hatte den Parteitag zuvor mit Kritik am Koalitionspartner SPD eröffnet. Mit Blick auf die internationale Kritik an der zögerlichen Haltung Deutschlands bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine sagte er: „Das Bild, das viele Vertreter der größten Regierungspartei gerade vor den Augen der Weltöffentlichkeit abgeben, ist keines, das uns als Koalitionspartner zufriedenstellen kann.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Kubicki mahnte: „Wir haben einfach keine Zeit, uns mit ideologischem Ballast der Vergangenheit zu beschäftigen.“ Es sei konkrete und wirkungsvolle militärische Hilfe für die Ukraine gefragt. „Und manche sagen, auch der entscheidende Führungswille, der fehle derzeit.“ Die Ukraine ist laut Lindner von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angegriffen worden, weil sie „Werteentscheidungen in Richtung Europa getroffen hat“ und damit weg vom autoritären System Putins steuere. „In der Ukraine wird auch gekämpft um die Werte, die uns wichtig sind“, sagte Lindner. „Deshalb muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen, und die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen“, sagte Lindner. Mehr: Zwischen Kooperation und Konfrontation: Finanzminister Lindner ist auf Kurssuche in der Ampelkoalition.