FDP-Parteitag „Ukraine muss diesen Krieg gewinnen“: Lindner fordert schwere Waffen und nimmt Scholz in Schutz

In einer außergewöhnlichen Parteitagsrede spricht sich der FDP-Chef dafür aus, Kiew schwere Waffen zu liefern. Während er Kanzler und Koalitionspartner lobt, kritisiert er die Union scharf.

Per Videoschalte nahm der FDP-Chef aus Washington am Parteitag in Berlin teil. (Foto: Reuters) Christian Lindner

Washington Christian Lindner klingt verschnupft. „Guten Morgen aus Washington“, meldet sich der FDP-Chef per Videoschalte auf dem Parteitag, der in der Berliner Eventlocation Station stattfindet. In Berlin ist es da Samstag kurz vor zwölf Uhr, in Washington, wo Lindner mit einer Corona-Infektion in Quarantäne in einem Hotel sitzt, ist es kurz vor sechs Uhr.

Es werde „die früheste Rede“, aber „nicht die interaktivste“, leitet Lindner ein. Dafür sorgt eine Zeitverzögerung von sechs Sekunden bei der Tonübertragung, weshalb der Parteichef keine Pause für Applaus lassen kann und immer wieder Sätze seiner Rede untergehen.

Aber nicht nur die Umstände sind ungewöhnlich, auch inhaltlich hält Lindner keine typische Parteitagsrede. Der Liberale klingt ähnlich staatstragend wie in den Tagen zuvor während seiner Auftritte bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF). Wie bei den Treffen in Washington geht es auch beim Parteitag vor allem um Russlands Krieg gegen die Ukraine.