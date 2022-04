FDP-Parteitag Zwischen Kooperation und Konfrontation: Finanzminister Lindner ist auf Kurssuche in der Ampelkoalition

Berlin Die Pläne von Christian Lindner (FDP) wurden jäh über den Haufen geworfen. Den ganzen Mittwoch saß der Bundesfinanzminister in verschiedenen Runden bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Immer wieder hatte er sich auf der Reise auf Corona getestet, so auch vor einem geplanten Abendessen bei US-Finanzministerin Janet Yellen.

Doch dieser letzte Test schlug im Gegensatz zu den vorigen plötzlich an. Das Abendessen fiel für Lindner aus, er sitzt nun in Isolation in einem Hotelzimmer.

Der positive Coronatest wirft nicht nur Lindners Pläne bei der IWF-Tagung durcheinander. Am Samstag ist auch der Bundesparteitag der FDP, um 12 Uhr wollte der Vorsitzende eine Rede halten. Lindner wollte extra vorzeitig vom IWF-Treffen abreisen, um pünktlich am Freitagmorgen in Berlin zu landen. Nun soll der FDP-Chef per Videoschalte aus Washington zu den Delegierten in Berlin sprechen.

Die Doppelrolle als Bundesfinanzminister und Parteivorsitzender ist für Lindner auch ohne Coronainfektion eine Doppelbelastung. Der FDP-Parteitag ist ein Stimmungstest nach der Startphase der Ampelkoalition. Führende FDP-Politiker beschreiben die Gemütslage in der Partei ähnlich wie die Umfragen: nicht berauschend, aber ganz in Ordnung.

Zuletzt lag die FDP in bundesweiten Umfragen zwischen acht bis zehn Prozent. Das ist weniger als die 11,5 Prozent bei der Bundestagswahl, aber ausreichend stabil und vor allem weit entfernt von der Todeszone der Fünfprozenthürde, in welche die FDP bei ihrer letzten Regierungsbeteiligung stürzte.

Aus dieser Erfahrung leitet sich auch Lindners Ziel in den ersten Monaten der Ampelkoalition ab: Er will beweisen, dass die FDP regierungsfähig ist. Entsprechend tritt er bei seiner Reise in Washington auf, abgeklärt, staatsmännisch, mit ruhigem und schwerem Tonfall. „Es gibt Jahre, in denen wenig Geschichte passiert, und es gibt Wochen, die Dekaden prägen“, eröffnete der Bundesfinanzminister seine Pressekonferenz in Washington. Anschließend geht es um die Isolation Russlands, die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die Gefahr einer „globalen Schuldenkrise“.

Mit dem Erbringen des Nachweises der Regierungsfähigkeit stellt sich für den Bundesfinanzminister und FDP-Chef nun aber die Frage nach der weiteren parteipolitischen Strategie. Ein hochrangiger FDP-Politiker stellt die Frage so: Geht es vorrangig um die Bedienung der liberalen Kernklientel, um die derzeitige Position abzusichern? Oder will man in Regierungsverantwortung breitere Wählerschichten ansprechen, so wie es die Grünen versuchen? „Eine klare Antwort haben wir noch nicht“, gibt er zu.

Bislang heißt es: Kooperation und Konfrontation

Das zeigt sich auch beim Umgang mit den Koalitionspartnern, an der Mischung aus Kooperation und Konfrontation. In den ersten Monaten hat Lindner mal das eine betont und mal das andere gemacht.

Ähnlich dürfte die Tonlage beim Parteitag werden. Die Liberalen wollen einen Antrag beschließen, der sich auch für schwere Waffenlieferungen an die Ukraine ausspricht und damit auch Olaf Scholz (SPD) unter Druck setzt. Das Thema Ukrainekrieg und Waffenlieferungen werde auf dem Bundesparteitag viel Raum einnehmen, prophezeien mehrere Liberale. Auch von Lindner wird erwartet, dass er sich dazu äußern wird.

Es ist also mit einer Rede zu rechnen, die wohl nicht um Kritik an Bundeskanzler Scholz herumkommen wird. Schließlich will die FDP mit ihrer Position bewusst über die Kommunikation des Kanzleramts hinausgehen. Auch bei den Liberalen hatte Scholz mit seiner Zurückhaltung Stirnrunzeln und Unverständnis ausgelöst.

Gleichzeitig verteidigt Lindner aber die Linie des Kanzlers in Washington gegen Kritik. Als Finanzminister hat Lindner ebenfalls schon Signale in beide Richtungen gesendet. Gleich zu Beginn der Ampelkoalition taufte er sein Ressort in „Ermöglichungsministerium“ um, das Geld für die Projekte der Ampel organisieren soll. Entsprechend setzte er auch einen Beschluss des Koalitionsvertrags um und verschob via Nachtragshaushalt 60 Milliarden ungenutzter Coronakredite in den Energie- und Klimafonds, um damit später Investitionen zu finanzieren.

Der Kampf geht immer noch gegen Tempolimit und Steuererhöhungen

Für viele Liberale war das Manöver, das als Austrickserei der Schuldenbremse kritisiert wurde, nicht leicht verdaulich. Genauso verhält es sich mit den Rekordschulden, die Lindner in diesem Jahr aufnehmen muss, es dürften insgesamt mehr als 230 Milliarden Euro sein, Sondervermögen für die Bundeswehr inklusive. So seien die Zeiten, heißt es dazu aus Lindners Umfeld, in einer Krise müsse man pragmatisch reagieren.

Wobei Lindner mit dem Sondervermögen die geplanten 100 Milliarden Euro im Grundgesetz so absichern will, dass sie auch wirklich nur für Verteidigungszwecke ausgegeben werden können. In der FDP sieht man das durchaus als liberale Handschrift. Auch in der Coronapolitik ist es der FDP gelungen, mit der Rückkehr zu mehr Normalität den Kurs zu bestimmen. Und mit seinem Tankrabatt unternahm Lindner den Versuch, etwas gegen den Willen der Koalitionspartner durchzuboxen, auch wenn er damit scheiterte.

Ansonsten sieht sich die FDP in der Ampel derzeit häufig als „Verhinderer von Schlimmerem“, wie es ein Liberaler ausdrückt. Sie kämpft weiter gegen das Tempolimit auf Autobahnen und gegen Steuererhöhungen.

Verantwortungsbewusster Teil der Bundesregierung, der gleichzeitig als Korrektiv gegenüber SPD und Grünen wirke, das sei derzeit das Bild, das Lindner von der FDP vermitteln wolle, sagt ein führender Liberaler. Für die Anfangsphase der Ampel sei das auch genau richtig. „Für die ganze Legislaturperiode reicht es aber nicht aus.“

