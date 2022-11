FDP-Politikerin Wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann zur Senkrechtstarterin der Liberalen wurde

Berlin Als Thomas de Maizière schon seinen Mantel sucht, sitzt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, weißes Hemd, hellgrauer Blazer, noch immer geduldig am Rednerpult. Eine Schlange hat sich vor ihr gebildet. Die FDP-Politikerin scherzt mit den Anwesenden, signiert Exemplare ihres neuen Buchs.

„Streitbar – Was Deutschland jetzt lernen muss“ heißt das knapp 130 Seiten umfassende Werk der 64-Jährigen, das Anlass der Zusammenkunft ist. Es sei „eher eine Streitschrift als ein Buch“, aber „alles in allem sehr gut lesbar“, sagt de Maizière, als er das Buch gemeinsam mit der Autorin vorstellt.

Eine Lobeshymne ist das nicht. „Streitbar“ ist an diesem Dienstagnachmittag dennoch nur der Titel des Werks. Denn in Summe sind sich der zur Diskussion geladene ehemalige Verteidigungs- und Innenminister und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag bei der Buchpräsentation doch sehr einig.

Strack-Zimmermanns Kernbotschaft ist: Deutschland muss sich innen- wie außenpolitisch wehrhafter aufstellen – und innerhalb Europas mehr Verantwortung übernehmen. Das Land sei „prädestiniert, mit Ideen voranzugehen und Führung zu übernehmen“, schreibt sie. „Doch Deutschland weigert sich seit Jahren beharrlich, diese Rolle anzunehmen.“

Es ist besonders diese Forderung nach einer Abkehr von der bloßen Vermittlerrolle, die CDU-Politiker de Maizière Anerkennung abringt. Das sei in der Vergangenheit schließlich „nicht immer die Position der FDP“ gewesen.

Verteidigung ist Strack-Zimmermanns Thema

Zustimmung ist Strack-Zimmermann in diesen Tagen dennoch gewohnt – bei aller Streitlust, die sie nicht nur im Titel ihres neuen Buchs zur Schau trägt. Das liegt vor allem daran, dass die Politikerin klare Thesen zu einem Thema vertritt, das in Deutschland – und mehr noch in ihrer Partei – lange eine ungeliebte Nebenrolle spielte: Verteidigungspolitik.

Mit Beginn des Ukrainekriegs war das Interesse an der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag plötzlich groß. Seitdem folgte Talkshowauftritt auf Talkshowauftritt – und es gab Standing Ovations für sie auf dem Bundesparteitag der FDP.

„Die Zeit ist jetzt: Nicht zaudern, nicht zögern, das ist das Gebot der Stunde“, hatte Strack-Zimmermann dort Ende April in Bezug auf Waffenlieferungen an die Ukraine gesagt. Sie rief den applaudierenden Delegierten zu: „Es lebe die Freiheit!“ Strack-Zimmermanns euphorisierender Parteitagsauftritt zeigt: Ihren diesjähriger Senkrechtstart in der FDP ist nicht allein der Weltlage geschuldet.

Sie war bereits sechs Jahre lang stellvertretende Parteivorsitzende, stellte sich 2019 nur „aus Rücksicht auf die Partei“ und deren Europawahl-Spitzenkandidatin Nicola Beer nicht erneut zur Wahl.

2019 war Nicola Beer Europawahl-Spitzenkandidatin der FDP. (Foto: imago/ZUMA Press) Nicola Beer, Christian Lindner

Ein Jahr später kandidierte Strack-Zimmermann als Oberbürgermeisterin in Düsseldorf – erfolglos zwar, aber nicht ohne dabei der Parteispitze zu imponieren. „Sie zeigt, wie man als FDP-Politiker bei den Menschen punktet“, hieß es seinerzeit aus dem Umfeld des Parteivorstands.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die FDP-Politikerin auf Bundesebene längst als Verteidigungsexpertin profiliert. Erst im Alter von 58 Jahren in den Bundestag eingezogen, ist sie seit 2017 Mitglied des Verteidigungsausschusses, dem sie seit 2021 vorsitzt. Für die Bundestagsfraktion der FDP trat sie lange als verteidigungspolitische Sprecherin auf, saß dem Untersuchungsausschuss zur „Berateraffäre“ der Bundeswehr vor.

Spitze Zunge als Markenzeichen

„Die Laufmasche fällt immer von oben nach unten“, twitterte Strack-Zimmermann in dieser Rolle über die Verantwortung der früheren Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Der späteren Wehrbeauftragten Eva Högl attestierte sie: „Frau Högl hat mit der Bundeswehr so viel zu tun wie ich mit dem Mäusemelken.“

An der spitzen Zunge der FDP-Politikerin hat auch die seit vergangenem Jahr bestehende Regierungsbeteiligung ihrer Partei nichts geändert. So kommentierte Strack-Zimmermann etwa den chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen kürzlich so: „Was muss in der Welt eigentlich noch passieren, damit Deutschland in der Realität ankommt und nicht Männchen macht vor den Feinden der freien demokratischen Welt?“ Und weiter: „Man fragt sich, wer den Bundeskanzler eigentlich berät.“

Dass Strack-Zimmermann dabei in ihrer Rolle als Ausschussvorsitzende „manchmal vielleicht auch über die Grenzen hinaus geht“, so formuliert es am Dienstag de Maizière, zeigte noch am selben Abend ihre Reaktion auf Meldungen, dass Raketen in Polen eingeschlagen seien. „Das ist das Russland, mit dem hier einige absurderweise immer noch verhandeln wollen“, schrieb sie dazu auf Twitter. Sie forderte: „Der Kreml und seine Insassen müssen sich umgehend erklären.“

Natürlich ecke ich auch an. FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Am nächsten Morgen löschte Strack-Zimmermann den Beitrag wieder, musste einräumen, sich auf Informationen bezogen zu haben, „die unklarer sind, als sie gestern bei der Übermittlung schienen“ – und verkniff es sich dennoch nicht, Kritikern auf dem sozialen Netzwerk Kusssmileys zu entgegnen.

„Natürlich ecke ich damit auch an“, sagte Strack-Zimmermann einmal selbst zu ihrer zuspitzenden Art. Gleichzeitig dürfte es neben ihrer Expertise aber auch der Grund sein, der sie zu einem beliebten Talkshowgast macht – und für manche zur „Verteidigungsministerin der Herzen“.

Auf die Frage eines Bürgers, ob sie sich einen Posten als Verteidigungsministerin vorstellen könne, antwortete Strack-Zimmermann Anfang Juli auf abgeordnetenwatch.de: „Ich gehe meiner herausfordernden Aufgabe als Vorsitzende des Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages mit Leidenschaft nach. Diese füllt mich voll aus. Andere Fragen stellen sich mir nicht.“

Nun hat sie ein Buch geschrieben, was sich in der Verteidigungspolitik hierzulande künftig verbessern lässt – „von Mitte Juli bis Mitte September, vor allem nachts“. Sie schrieb es, um einmal ihre Gedanken zu sortieren, wie sie sagt, und um darzulegen, „was man anders machen könnte und wo ich Defizite sehe in der Regierung und der Bevölkerung“.

