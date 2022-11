Feinstaub Euro-7-Norm soll die Abgase von Bremsbelägen reduzieren

Moderne Autos sollen künftig den Abrieb ihrer Bremsbeläge einsaugen und filtern. Die Abgaswerte am Auspuff sollen trotz der neuen Norm unverändert bleiben.

Mit Euro 7+ sollen Autos ausgezeichnet werden, die mindestens zehn Prozent weniger Schadstoffe ausstoßen, als die Euro-7-Norm vorgibt. (Foto: dpa) Verkehr

Brüssel Über Jahrzehnte haben die Abgasnormen der EU dazu geführt, dass Automotoren immer weniger gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen dürfen. Bei der neuen Norm Euro 7 soll das anders sein: Dem aktuellen Entwurf zufolge sollen sich die Werte nur minimal ändern.

Die Menge der besonders relevanten Stickoxide (NOx) soll sogar konstant bleiben. Wie für die Euro-6-Norm dürfen 60 Milligramm Stickoxide pro einem Kilometer aus dem Auspuff kommen, um die Norm Euro 7 zu erfüllen.

So sieht es der letzte Entwurf des Gesetzesvorschlags vor, den die Organisation Transport & Environment (T&E) veröffentlicht hat. Die EU-Kommission will ihn am Mittwoch vorstellen und kann noch Änderungen vornehmen. Bis daraus ein Gesetz wird, können das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten Änderungen verlangen. Gelten würde die neue Norm wohl ab Mitte 2025.