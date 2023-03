Finanzkriminalität Vorbild Baden-Württemberg: Länder wollen anonyme Meldeportale für Steuerbetrug

Baden-Württemberg hat 2022 mehr als 3000 Meldungen über sein Steuer-Meldeportal registriert. Andere Bundesländer wollen nun nachziehen.

Der Finanzminister von Baden-Württemberg hat als erster ein Online-Meldeportal für Steuerbetrug eingerichtet. Andere Länder fragen nun nach seinen Erfahrungen. (Foto: dpa) Danyal Bayaz (Grüne)

Berlin Die Aufregung war groß, als Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) 2021 ein anonymes Meldeportal für Steuerbetrug ankündigte. Die Union sah „Denunziantentum“ begünstigt, die FDP sprach von einer „Blockwart-Mentalität“. Bayaz erlebte einen Shitstorm und brauchte Polizeischutz.

Als das Portal dann Ende 2021 freigeschaltet wurde, gingen zunächst vor allem unseriöse Hinweise über den neuen Meldeweg ein. Nun liegt dem Handelsblatt die Bilanz für das Jahr 2022 vor, das erste volle Jahr mit durchgängigem Betrieb.

Das Fazit fällt differenziert aus: Über das Steuerportal bekommen die Behörden zusätzliche Hinweise auf potenziellen Steuerbetrug. Die Meldungen haben aber bislang keine höhere Qualität als die „analogen“ anonymen Hinweise, zum Beispiel per Brief. Eine Handelsblatt-Umfrage zeigt derweil, dass weitere Bundesländer bereits an eigenen Meldeportalen arbeiten – Baden-Württembergs Vorstoß findet Zuspruch.

Konkret gingen über das anonyme Portal 3068 Hinweise ein, teilte das baden-württembergische Finanzministerium dem Handelsblatt auf Anfrage mit. 579 Eingaben erfolgten auf anderem Weg.