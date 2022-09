Steigende Zinskosten, hohe Sozialausgaben und schrumpfende Rücklagen: Selbst wenn die Ampelkoalition die Schuldenbremse wieder einhalten sollte, bleiben Probleme.

Der Bundesfinanzminister will 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten. (Foto: dpa) Christian Lindner im Bundestag

Berlin Nie ist Politik so konkret wie in den Stunden, wenn das Bundesfinanzministerium wie am vergangenen Dienstag den Bundeshaushalt einbringt. All die politischen Ideen, Forderungen und Formelkompromisse sind schwarz auf weiß auf 3289 Seiten Haushaltsplan nachzulesen.

CDU-Chef Friedrich Merz warf der Regierung Versagen in dramatischer Lage vor, sprach davon, die Entlastungspläne für Bürger und Wirtschaft seien ein „Sammelsurium an Kompromissen auf dem Niveau des kleinsten gemeinsamen Nenners“.

Für die SPD verteidigte Chefhaushälter Dennis Rohde den Etat gegen diese Kritik aus der Opposition. Dass die Regierung den Schuldenspielraum ausreizt, noch mal 65 Milliarden Euro an Entlastungen für die Bürger bereitstellt, all das hält Rohde für dringend notwendig. In der Finanzkrise 2008 habe „ein starker Staat uns aus der Krise geholfen“, sagte der SPD-Politiker, genau wie in der Coronakrise 2020. Die Lehre: „Wir brauchen jetzt wieder einen starken Staat, der die Bürger nicht alleinlässt.“

