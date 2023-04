Finanzpolitik CDU will höhere Steuern für Spitzenverdiener

Kehrtwende in bei den Christdemokraten: Die CDU will den Steuersatz für sehr hohe Einkommen anheben, um Entlastungen für Mittelschicht zu finanzieren. Auch die Erbschaftsteuer soll reformiert werden.

CDU-Parteichef Friedrich Merz

Berlin Die CDU diskutiert über eine Steuererhöhung für Spitzenverdiener, um mit den zusätzlichen Einnahmen mittlere Einkommensbezieher zu entlasten. Das geht aus einem Papier „Wohlstand und Soziale Marktwirtschaft“ hervor, das von der entsprechenden Kommission unter dem Vorsitz von Jens Spahn (CDU) erarbeitet wurde.

Diese Vorschläge sollen in das neue Grundsatzprogramm der Partei fließen. Noch handelt es sich bei dem 18-seitigen Papier um einen Arbeitsentwurf. Die Richtung sei aber mit Parteichef Friedrich Merz abgesprochen, hieß es.

Wird das Papier so beschlossen, würde die CDU eine neue Position in zentralen Bereichen der Steuerpolitik einnehmen. Zu Zeiten der Großen Koalition hatte die Partei Steuererhöhungen kategorisch ausgeschlossen. Nun ist sie zumindest zu punktuellen Anhebungen bereit, um Entlastungen und Vereinfachungen an anderer Stelle zu ermöglichen.